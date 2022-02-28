США оголосили 12 російських дипломатів персонами нон ґрата: вони мають залишити країну

Небензя обурений таким рішенням.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що США оголосили 12 російських дипломатів при організації персонами нон ґрата.

Про це пишуть російські ЗМІ.

"Я щойно отримав інформацію про те, що влада США вжила чергових ворожих заходів щодо російської місії при ООН, грубо порушивши свої зобов'язання як приймальної сторони", ­– сказав Небензя.

За його словами, 12 співробітників представництва Росії мають залишити США до 7 березня. Постпред РФ при ООН наголосив, що це рішення американської сторони є "неповагою до своїх зобов'язань у межах Статуту організації".

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що дипломати РФ, що висилаються з Нью-Йорка, займалися розвідувальною діяльністю.