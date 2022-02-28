США оголосили 12 російських дипломатів персонами нон ґрата: вони мають залишити країну

Небензя обурений таким рішенням.
Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що США оголосили 12 російських дипломатів при організації персонами нон ґрата.
Про це пишуть російські ЗМІ.
"Я щойно отримав інформацію про те, що влада США вжила чергових ворожих заходів щодо російської місії при ООН, грубо порушивши свої зобов'язання як приймальної сторони", – сказав Небензя.
За його словами, 12 співробітників представництва Росії мають залишити США до 7 березня. Постпред РФ при ООН наголосив, що це рішення американської сторони є "неповагою до своїх зобов'язань у межах Статуту організації".
Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що дипломати РФ, що висилаються з Нью-Йорка, займалися розвідувальною діяльністю.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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