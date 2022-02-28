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США оголосили 12 російських дипломатів персонами нон ґрата: вони мають залишити країну

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США оголосили 12 російських дипломатів персонами нон ґрата: вони мають залишити країну

Associated Press

Небензя обурений таким рішенням.

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що США оголосили 12 російських дипломатів при організації персонами нон ґрата.

Про це пишуть російські ЗМІ.

"Я щойно отримав інформацію про те, що влада США вжила чергових ворожих заходів щодо російської місії при ООН, грубо порушивши свої зобов'язання як приймальної сторони", ­– сказав Небензя.

За його словами, 12 співробітників представництва Росії мають залишити США до 7 березня. Постпред РФ при ООН наголосив, що це рішення американської сторони є "неповагою до своїх зобов'язань у межах Статуту організації".

Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що дипломати РФ, що висилаються з Нью-Йорка, займалися розвідувальною діяльністю.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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