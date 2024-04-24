США оголосили новий пакет військової допомоги Україні: що ЗСУ отримають найближчим часом

Міністерство оборони США 24 квітня оголосило про виділення нового пакету військової допомоги Україні загальною вартістю 1 мільярд доларів після довгої перерви.

Про це йдеться в повідомленні Пентагону.

Новий оборонний пакет містить низку озброєнь, зокрема ракети RIM-7, AIM-9M, протитанкові комплекси Stinger і Javelin, снаряди калібру 155 мм (зокрема касетні снаряди) і 105 мм, снаряди до систем HIMARS, мінометні міни калібру 60 мм, протитанкові міни, протипіхотні міни Claymore, боєприпаси для знешкодження перешкод.

Пентагон також передасть Україні бойові машини піхоти Bradley, броньовані машини MRAP і Humvee, транспортні засоби логістичної підтримки, тактичні транспортні засоби для буксирування та перевезення обладнання.

Також у повідомленні згадані стрілецька зброя та додаткові патрони до неї, зокрема для боротьби з дронами, "високоточні авіаційні боєприпаси", аеродромно-технічне обладнання, прилади нічного бачення, а також запасні частини та інше допоміжне обладнання.

"Цей пакет дозволить збільшити поставки боєприпасів, озброєння та обладнання для підтримки здатності України захищати свою лінію фронту, захищати свої міста та протистояти постійним атакам Росії", – кажуть у Пентагоні.

зазначимо, що цей пакет військової допомоги є 56-им за ліком, який адміністрація президента США виділяє за програмою PDA – вона передбачає постачання військової допомоги безпосередньо зі складів американської армії.

Нагадаємо, напередодні Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроєкт, який передбачає надання допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також конфіскацію активів РФ.

Вже наступного дня, 24 квітня президент США Джо Байден підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства.

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