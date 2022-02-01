США отримали від Росії письмову відповідь на пропозицію щодо ситуації з Україною - WP

США отримали від Росії письмову відповідь на пропозицію щодо ситуації з Україною - WP

Водночас у США назвали "непродуктивними" публічні переговори щодо цього питання.

Російський уряд надав письмову відповідь на пропозицію США, спрямовану на деескалацію ситуації довкола України.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє The Washington Post.

"Ми можемо підтвердити, що отримали письмову відповідь від Росії, - на умовах анонімності розповів виданню американський посадовець. - Було б непродуктивно вести публічні переговори, тому ми залишимо це на розсуд Росії, якщо вони захочуть обговорити свою відповідь".

Співрозмовник відмовився вдаватися в подробиці, однак підкреслив, що США, як і раніше, "повністю віддані діалогу для вирішення цих питань і продовжать тісні консультації зі своїми союзниками та партнерами, зокрема з Україною".

Зауважимо, що у вівторок, 1 лютого, держсекретар США Ентоні Блінкен проведе телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Раніше США надіслали до Російської Федерації письмову відповідь щодо так званих "гарантій безпеки". Американська сторона відмовилася публікувати документ і закликала до того ж Кремль.

Нагадаємо, що Держдеп США повідомив Києву про зміст відповіді Москві щодо "гарантій безпеки" і запевнив, що "сюрпризів не буде".

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