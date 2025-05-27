США отримали від України умови мирної угоди і чекають їх від РФ: що далі

Дональд Трамп, Володимир Путін і Кіт Келлог / © ТСН.ua

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Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Вашингтон отримав від України перелік умов для досягнення миру. Тепер США очікують від Росії меморандуму, або, як назвав його Келлог, аркуша умов щодо того, «як можемо досягти миру».

Про це спецпосланець американського президента сказав у ефірі Fox News.

За словами, Келлога, після отримання російських умов щодо закінчення війни, у Женеві може відбутися зустріч президентів США, України та РФ Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

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«Як тільки ми все це складемо, буде ще одна зустріч, ми вважаємо, що вона, можливо, відбудеться в Женеві. Ми хотіли б провести її у Ватикані, але росіяни не хотіли туди їхати. Тож Женева може бути наступною зупинкою, де зустрінуться всі три головні лідери — Трамп, президент Зеленський і президент Путін, щоб узгодити це питання та підписати якийсь документ, щоб припинити цю війну», — розповів спецпредставник очільника Білого дому.

Нагадаємо, після розмови Трампа з Путіним 19 травня стало відомо, що Росія запропонує Україні меморандум про можливу майбутню мирну угоду, який передбачатиме і припинення вогню.

В МЗС Росії 24 травня анонсували, що Москва найближчими днями має намір передати Києву проєкт меморандуму щодо мирного врегулювання.

Як поінформувала 27 травня речниця МЗС РФ Марія Захарова, у меморандумі можуть бути зазначені «умови врегулювання», включно з тимчасовими рамками потенційного укладання мирної угоди, а також можливістю тимчасового припинення вогню.

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До слова, напередодні сам очільник російського МЗС Сергій Лавров висунув Україні умову для укладання мирної угоди — проведення виборів до підписання відповідного документа.