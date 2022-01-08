США озвучуватимуть українську тему на всіх можливих майданчиках для діалогу з РФ — Блінкен

США озвучуватимуть українську тему на всіх можливих майданчиках для діалогу з РФ — Блінкен

У США готові сприяти виконанню Мінських угод, проте Росія має виявити готовність брати участь у цьому процесі.

Вашингтон має намір говорити про агресію Росії проти України на найближчих переговорах за участю Москви.

Про це заявив голова Держдепу Ентоні Блінкен, пише "Інтерфакс".

"На всіх цих форумах ми говоритимемо про те, що агресія проти України призведе до серйозних наслідків", — заявив Блінкен на пресконференція. Він зазначив, що обговорення будь-яких питань із Росією може бути успішним у разі деескалації у районі України.

Держсекретар зазначив, що у США готові сприяти виконанню Мінських угод, проте Росія має виявити готовність брати участь у цьому процесі.

Раніше Блінкен заявив, що переконаний, що РФ прагне кинути виклик міжнародній системі. За словами Блінкена, дії Москви загрожують створити новий прецедент у Європі, коли предметом обговорення стають основні міжнародні принципи, життєво важливі для миру та безпеки щодо непорушності кордонів та територіальної цілісності держав.

Нагадаємо, 10 січня у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО. Також 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори щодо безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня відбудеться засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

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