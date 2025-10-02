ТСН у соціальних мережах

США передадуть Україні розвіддані для ударів по енергетиці РФ — The Wall Street Journal

Адміністрація Дональда Трампа готова поділитися розвідданими з Києвом, щоб полегшити завдавання ударів по енергетичних об’єктах і інший критичній інфраструктурі на території Росії.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Прапори США та України

Прапори США та України / © Getty Images

Сполучені Штати мають намір передати Україні розвідувальні дані, які дадуть змогу застосовувати далекобійну зброю для ураження цілей у глибокому тилу РФ.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела серед американських посадовців.

Адміністрація Дональда Трампа нібито розглядає варіант постачання Києву далекобійних систем, що дозволить українським силам вражати ширший спектр об’єктів на російській території.

Як повідомляє видання, американські посадовці уже звернулися до союзників по НАТО з проханням надати аналогічну підтримку.

У матеріалі також йдеться, що США давно діляться з Україною розвідданими, але нові можливості значно полегшать ураження таких об’єктів, як нафтопереробні заводи, трубопроводи, електростанції та інша інфраструктура, що генерує доходи для Кремля.

