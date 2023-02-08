США передали Україні мобільну газотурбінну електростанцію, яка забезпечить світлом мінімум 100 тисяч будинків

Під час візиту до Києва заступник адміністратора Ізобель Коулман повідомила, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) передало уряду України мобільну газотурбінну електростанцію, придбану у General Electric (GE).

Мобільна електростанція була виготовлена в Сполучених Штатах компанією GE Gas Power і має загальну вихідну потужність приблизно 28 МВт, чого достатньо, щоб забезпечити еквівалентною електроенергією принаймні 100 тисяч будинків.

Про це повідомляє USAID

Це допоможе Україні збільшити постачання електроенергії до будинків, лікарень, шкіл, постачальників критичної інфраструктури та інших установ. Мобільна електростанція може працювати в різних містах або регіонах залежно від потреби, зміцнюючи енергетичну безпеку України на тлі продовження ударів Російської Федерації по критичній інфраструктурі.

«Після повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року, а особливо з жовтня 2022 року, Російська Федерація навмисно націлилася на критично важливу цивільну інфраструктуру опалення, електроенергії та газу, намагаючись стати зброєю взимку. Україна продемонструвала надзвичайну стійкість після цих нападів, коли працівники комунальних служб регулярно ризикують своїм життям, щоб усунути збитки, часто протягом кількох годин після авіаударів», - йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабної війни Путіна проти України USAID безпосередньо закуповує обладнання для України в американських компаній і залучає приватний сектор до партнерства для задоволення нагальних потреб України під час війни.

Ця мобільна електростанція є останнім прикладом допомоги USAID енергетичному сектору України з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. USAID вже доставив понад 1700 генераторів у 22 області України, ще чимало в дорозі. Ці генератори забезпечують електроенергією та опаленням школи, лікарні, центри розміщення внутрішньо переміщених осіб, компанії централізованого теплопостачання та системи водопостачання, якщо і коли електроенергія буде відключена внаслідок жорстоких нападів Російської Федерації на критичну цивільну інфраструктуру.

Також USAID інвестував 55 мільйонів доларів в інфраструктуру теплопостачання України, щоб допомогти українцям пережити зиму. Цю підтримку отримають до семи мільйонів українців, включаючи ремонт і технічне обслуговування труб та іншого обладнання, необхідного для опалення домівок, лікарень, шкіл і підприємств по всій Україні.

Стало відомо, що одеситам обіцяють більше світла на добу, але треба зачекати. До міста прибули потужні генератори.

Також у Житомирській області можуть аварійно вимкнути світло: стало відомо, що сталося.

До того ж в одній з областей України 8 лютого не будуть вимикати світло.

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