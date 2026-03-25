США передали Ірану план миру: що пропонують Тегерану для завершення війни

Сполучені Штати Америки надіслали Ірану план щодо припинення війни на Близькому Сході. Документ має 15-пунктів.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела - двох чиновників.

За даними співрозмовників NYT, у Вашингтоні sрозробили комплексний план врегулювання та направили його до Тегерана за посередництва Пакистану. Зазначається, що головнокомандувач армії Пакистану, фельдмаршал Саїд Асім Мунір, став ключовим посередником між Америкою та Іраном. Водночас Єгипет і Туреччина заохочують іранців до конструктивної взаємодії.

Видання акцентує, що такий крок Штатів відображає прагнення адміністрації Білого дому знайти дипломатичний вихід із конфлікту, який уже спричинив відчутні економічні наслідки.

Втім, наразі незрозуміло, чи Іран прийме цей план як основу для переговорів. Окрім того, невідомо, чи підтримав цю пропозицію Ізраїль, який разом із США розпочав операцію 28 лютого.

“Реалізація плану показала, що адміністрація США активізувала зусилля для завершення війни, яка триває вже четвертий тиждень, та до якої втягнуто кілька інших країн“, - йдеться у статті.

Що відомо про план

За інформацією джерел, цей 15-пунктний план охоплює ключові питання. Зокрема, у документі йдеться про іранські програми балістичних ракет і ядерні розробки.

Серед пропозицій - передавання під міжнародний контроль 440 кг високозбагаченого урану, що є на території Ірану. Цей пункт, кажуть джерела NYT, розглядається як один із центральних у межах можливих домовленостей.

У плані також обговорюються морські маршрути. Адже від початку війни Іран фактично блокував більшість західних суден від безпечного проходу через Ормузьку протоку. Це призвело до скорочення світових постачань нафти та природного, що зумовило різке зростання цін на паливо.

The New York Times зауважує: незважаючи на дипломатичні зусилля, ознак швидкого завершення конфлікту поки що немає. Зокрема, нещодавно речниця Білого дому Керолайн Лівітт наголосила, що переговори тривають, але військова операція триватиме "до досягнення поставлених цілей".

“Прагнення Білого дому до переговорів свідчить про те, що Трамп готовий залишити нинішній режим, принаймні поки що, хоч і в ослабленому та більш гнучкому стані”, - наголошує видання.

Війна в Ірані - останні заяви Трампа

Днями американський лідер повідомив деталі діалогу з Іраном та з оптимізмом заявив, що між ними є «важливі пункти згоди». ВЗ його слів, переговори відбулися в неділю і що очікує угоди, яку буде досягнуто дуже скоро.

Водночас президент США під час виступу в Теннессі знайшов “цапа відбувайла” - відповідального за ескалацію конфлікту з Іраном. Так, Трамп переклав відповідальність на міністра оборони Піта Гегсета. Мовляв, очільник Пентагону першим запропонував розпочати операцію.

Окрім того, очільник Білого дому заявив, що нібито отримав таємничий "подарунок" від Ірану. Деталей він не повідомив, але натякнув, що презент стосується розблокування Ормузької протоки.