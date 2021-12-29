США переговорять із РФ про відведення військ від українського кордону за трьома каналами: що Байден скаже Путіну

США переговорять із РФ про відведення військ від українського кордону за трьома каналами: що Байден скаже Путіну

Переговори США із РФ про відведення військ від кордону України відбуватимуться за трьома каналами.

США і Росія проведуть три раунди перемовин у січні - йтиметься про послаблення військової присутності РФ на українському кордоні.

Про це повідомив журналіст Джек Детч в Twitter з посиланням на офіційні джерела в Білому домі.

Також читайте На Банковій назвали умову, за якої може відбутися розмова Зеленського із Путіним

"Чиновники повідомили, що буде три канали для переговорів, щоб послабити військове нарощування Росії на кордоні з Україною", - сказано в його повідомленні.

Так, за даними журналіста, 10 січня відбудуться прямі переговори США і Росії у межах діалогу зі стратегічної стабільності, який очолює Держдеп. Другий раунд запланований на 12 січня. Тоді відбудеться засідання Ради НАТО-Росія.

Третій канал перемовин, попередньо, відбудеться наприкінці січня під час зустрічі Росії з ОБСЄ.

"Байден скаже Путіну, що США посилять країни НАТО додатковими військами, особливо на східному фланзі, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну. США хочуть, щоб понад 100 тисяч російських військовослужбовців біля України повернулися до місць постійної дислокації", - додав журналіст.

До слова, президент США Джо Байден у четвер, 30 грудня, проведе телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним.

Раніше МЗС РФ опублікувало текст проєкту Договору між Росією та США щодо "гарантій безпеки", а також Угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО.

Москва вимагає від НАТО юридично закріпити відмову від приймання України до Альянсу. Росія пропонує США підписатися під тезою про те, що відтепер з Україною заборонено розвивати "двосторонню військову співпрацю".

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.