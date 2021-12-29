США переговорять із РФ про відведення військ від українського кордону за трьома каналами: що Байден скаже Путіну

Переговори США із РФ про відведення військ від кордону України відбуватимуться за трьома каналами.
США і Росія проведуть три раунди перемовин у січні - йтиметься про послаблення військової присутності РФ на українському кордоні.
Про це повідомив журналіст Джек Детч в Twitter з посиланням на офіційні джерела в Білому домі.
"Чиновники повідомили, що буде три канали для переговорів, щоб послабити військове нарощування Росії на кордоні з Україною", - сказано в його повідомленні.
Так, за даними журналіста, 10 січня відбудуться прямі переговори США і Росії у межах діалогу зі стратегічної стабільності, який очолює Держдеп. Другий раунд запланований на 12 січня. Тоді відбудеться засідання Ради НАТО-Росія.
Третій канал перемовин, попередньо, відбудеться наприкінці січня під час зустрічі Росії з ОБСЄ.
"Байден скаже Путіну, що США посилять країни НАТО додатковими військами, особливо на східному фланзі, якщо Росія продовжить вторгнення в Україну. США хочуть, щоб понад 100 тисяч російських військовослужбовців біля України повернулися до місць постійної дислокації", - додав журналіст.
До слова, президент США Джо Байден у четвер, 30 грудня, проведе телефонну розмову з російським колегою Володимиром Путіним.
Раніше МЗС РФ опублікувало текст проєкту Договору між Росією та США щодо "гарантій безпеки", а також Угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО.
Москва вимагає від НАТО юридично закріпити відмову від приймання України до Альянсу. Росія пропонує США підписатися під тезою про те, що відтепер з Україною заборонено розвивати "двосторонню військову співпрацю".