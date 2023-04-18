США переконані, що Бразилія "повторює російську та китайську пропаганду" щодо війни в Україні - ЗМІ

Бразилія повторює російську та китайську пропаганду, взагалі не дивлячись на факти.

Про це заявив журналістам речник Ради національної безпеки Джон Кірбі, - пише NDTV

Білий дім різко розкритикував Бразилію після того, як президент Луїс Інасіо Лула да Сілва під час поїздки до Китаю заявив, що Сполучені Штати заохочують війну в Україні.

«У цьому випадку Бразилія повторює російську та китайську пропаганду, взагалі не дивлячись на факти», — сказав журналістам речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

Лула заявив під час візиту до Пекіна, де він зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном, що "Сполучені Штати повинні припинити заохочувати війну і почати говорити про мир. Європейський Союз повинен почати говорити про мир".

Це повторює лінію, яку часто використовують Москва та Пекін, які звинувачують Захід у війні, яка почалася в лютому 2022 року, коли російські війська повномасштабно вдерлися в Україну.

Бразилія не приєдналася до західних країн у введенні санкцій проти Росії та відмовилася постачати Україні боєприпаси.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у Бразилії, на початку латиноамериканського туру, заявив, що Росія «вдячна нашим бразильським друзям за чітке розуміння генезису ситуації (в Україні)».

Кірбі зауважив, що повідомлення Лули про війну було «глибоко проблематичним».

У Вашингтона немає "жодних заперечень проти будь-якої країни, яка хоче спробувати покласти край війні", сказав він.

"Очевидно, ми хочемо, щоб війна закінчилася", - сказав Кірбі. «Це може статися прямо зараз, сьогодні, якщо Путін припинить атакувати Україну і виведе її війська», - додав він.

«Останні коментарі Бразилії про те, що Україна повинна розглядати офіційну поступку Криму як мирну поступку, просто помилкові, особливо для такої країни, як Бразилія, яка проголосувала за підтримку принципів суверенітету та територіальної цілісності в ООН», - резюмував американський посадовець.

Нагадаємо, що бразильський президент Луїс Інасіу Лула да Сілва пропонує, щоб Україна поступилася Росії анексованим Кримом для того, щоб покласти край війні.

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