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США переконують, що Фінляндія і Швеція готові до членства в НАТО

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Олена КузьмичОлена Кузьмич
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США переконують, що Фінляндія і Швеція готові до членства в НАТО

Фото: Pexels

Попри заяви президента Туреччини Реджепа Ердогана, що його країна не ухвалюватиме рішення про розширення НАТО, офіційний Вашингтон переконує, що Фінляндія і Швеція готові до членства в Альянсі.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.

«Наша оцінка полягає в тому, що Фінляндія і Швеція готові приєднатися до Альянсу», - сказав представник зовнішньополітичного відомства США.

Він наголосив, що про це в Вашингтоні заявляли на різних рівнях, крім того, Конгрес США ухвалив відповідне рішення – згідно з процедурою, що існує в Альянсі.

«Одна з причин, чому Фінляндія і Швеція готові приєднатися до НАТО, це те, що вони є розвинутими демократіями», - резюмував речник Держдепу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Анкара викликала посла Швеції Стаффана Херрстрома через дії курдської організації Стокгольмі. Під час акції біля мерії було "повішено" опудало, яке символізувало турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.

А ось прилюдне спалення Корану у Стокгольмі спровокувало загострення між Туреччиною і Швецією. Біля посольства Туреччини ультраправий політик підпалив примірник священної книги мусульман без перешкод зі сторони місцевої поліції. У відповідь у Стамбулі спалили прапор Швеції.

Тому Ердоган відмовив Швеції у допомозі щодо вступу в НАТО

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Дата публікації
Перегляди
802
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