США переконують, що Фінляндія і Швеція готові до членства в НАТО

Попри заяви президента Туреччини Реджепа Ердогана, що його країна не ухвалюватиме рішення про розширення НАТО, офіційний Вашингтон переконує, що Фінляндія і Швеція готові до членства в Альянсі.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, - пише Укрінформ.

«Наша оцінка полягає в тому, що Фінляндія і Швеція готові приєднатися до Альянсу», - сказав представник зовнішньополітичного відомства США.

Він наголосив, що про це в Вашингтоні заявляли на різних рівнях, крім того, Конгрес США ухвалив відповідне рішення – згідно з процедурою, що існує в Альянсі.

«Одна з причин, чому Фінляндія і Швеція готові приєднатися до НАТО, це те, що вони є розвинутими демократіями», - резюмував речник Держдепу.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Анкара викликала посла Швеції Стаффана Херрстрома через дії курдської організації Стокгольмі. Під час акції біля мерії було "повішено" опудало, яке символізувало турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана.

А ось прилюдне спалення Корану у Стокгольмі спровокувало загострення між Туреччиною і Швецією. Біля посольства Туреччини ультраправий політик підпалив примірник священної книги мусульман без перешкод зі сторони місцевої поліції. У відповідь у Стамбулі спалили прапор Швеції.

Тому Ердоган відмовив Швеції у допомозі щодо вступу в НАТО.

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