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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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США перетворюються з посередника в адвоката Росії — політолог

Деталі домовленостей між Москвою та Вашингтоном наразі невідомі, оскільки сторони своїх намірів не розкривають.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Дональд Трамп та Путін

Дональд Трамп та Путін / © Associated Press

Під час перебування у Росії спецпредставник президента США Стів Віткофф міг отримати від Кремля пропозицію участі Вашингтона у великому нафтовому проєкті, після чого Трамп перетворився з посередника в адвоката Росії.

Таку думку в етері Еспресо висловив політолог Володимир Цибулько.

Він заявив, д

«Сполучені Штати зараз наполягають, що вони займають місце посередника. Україні дуже часто видається, що цей посередник — занадто проросійський. По суті у перемовинах, що відбуваються, США тягнуть на себе образ адвоката Росії, що нам дуже не подобається. А ще більш аморально, коли США зупиняють заяву Великої сімки щодо удару по Сумах. Тобто доходить до того, що в оточенні Трампа вірять більше Путіну, ніж нормальним людям. Тоді виникає питання: а Трамп взагалі нормальний? Бо замість посередництва, він по суті перетворився в адвоката Путіна», — підкреслив політичний експерт.

Він заявив, що позиція Трампа наштовхує на питання: Яку плюшку міг Путін підсунути Віткоффу і Трампу? Оскільки наразі мова йде про участь США в одному великому нафтовому проєкті, який називається «Восток».

«Якщо це так, тоді ми потрапляємо в дуже ганебну історію, коли українці стали розмінною монетою для тих, на кого ми найбільше сподівалися. Нагадаю, що спікер Палати представників Майк Джонсон весь час тикав українцям про їхню нехристиянську поведінку. А це тоді наскільки християнська поведінка, коли США бояться пом’янути жертв міста Суми?» — зауважив Володимир Цибулько.

Раніше повідомлялося, що Вашингтон виступив проти резолюції Генасамблеї ООН про співпрацю з Радою Європи, оскільки документ містить засудження російської агресії проти України.

Ми раніше інформували, що у Парижі президент Франції Еммануель Макрон зустрів спеціального посланника президента США Стіва Віткоффа та держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо.

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