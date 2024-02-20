США підготували резолюцію про тимчасове припинення вогню в Секторі Гази – Reuters

США наполягають на тому, щоб ООН підтримала тимчасове припинення вогню в Газі та виступила проти нападу на Рафах.

США запропонували резолюцію Ради Безпеки ООН, що закликає до тимчасового припинення вогню в Секторі Гази і попереджає про наслідки запланованої Ізраїлем наземної операції в Рафаху (місто у Секторі Гази на кордоні з Єгиптом - ред.).

Про це пише Reuters.

Цей крок був зроблений після того, як США повідомили, що у вівторок, 20 лютого, накладуть вето на розроблену Алжиром резолюцію з вимогою негайного гуманітарного припинення вогню через побоювання, що це може поставити під загрозу переговори між США, Єгиптом, Ізраїлем і Катаром, спрямовані на призупинення війни та звільнення заручників, утримуваних ХАМАС.

У тексті резолюції йдеться, що запланований Ізраїлем наступ на Рафах у нинішніх об’єктах завдання шкоди цивільному населенню, а також матиме серйозні слідки для регіонального світу та безпеки.

Однак Сполучені Штати "не планують поспішати" з голосуванням і мають намір дати час для переговорів, заявив у понеділок високопоставлений чиновник адміністрації США на умовах анонімності.

Для ухвалення резолюції потрібно щонайменше дев'ять голосів "за" і відсутність вето з боку США, Франції, Великобританії, Росії чи Китаю.

Ізраїль планує взяти штурмом місто Рафах, де понад 1 мільйон палестинців шукали притулку.

В ООН попередили, що це "може призвести до різанини".

У проєкті резолюції США йдеться, що такий крок "матиме серйозні наслідки для регіонального миру та безпеки, і тому підкреслюється, що такий масштабний наземний наступ не повинен тривати за нинішніх обставин".

Це вже вдруге від 7 жовтня 2023 року, коли Вашингтон пропонує резолюцію Ради Безпеки щодо Сектора Гази. Росія та Китай наклали вето на першу спробу наприкінці жовтня.

Хоча США були готові захистити Ізраїль, наклавши вето на алжирський проєкт резолюції, директор Міжнародної кризової групи ООН Річард Гован заявив, що Ізраїль буде більше стурбований текстом, розробленим Вашингтоном.

"Простий факт, що США взагалі виносять цей текст, є попереджувальним пострілом для Нетаньяху. Це найсильніший сигнал, який США надіслали в ООН, що Ізраїль не може нескінченно покладатися на американський дипломатичний захист", - зазначив він.

Другий високопоставлений чиновник адміністрації США на умовах анонімності сказав, що американський проєкт не містить "нічого про динаміку будь-яких конкретних відносин, чи то з Ізраїлем, чи з будь-яким іншим партнером, якого ми маємо".

Проєкт резолюції США, зокрема засуджує будь-які спроби демографічних чи територіальних змін у Газі, які порушували б міжнародне право.

Резолюція також відкидає "будь-які дії будь-якої сторони, які скорочують територію Гази, на тимчасовій або постійній основі, в тому числі через офіційне чи неофіційне встановлення так званих буферних зон, а також широкомасштабне, систематичне руйнування цивільної інфраструктури".

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У грудні агентство Reuters писало, що Ізраїль заявив кільком арабським державам, що він хоче створити "буферну зону" всередині кордонів Гази, щоб запобігти нападам після закінчення війни.

У грудні понад три чверті із 193 членів Генеральної Асамблеї ООН проголосували за вимогу негайного гуманітарного припинення вогню. Резолюції Генеральної Асамблеї не є обов’язковими, але мають політичну вагу, відображаючи глобальний погляд на війну.

Нагадаємо, уряд Ізраїлю ухвалив рішення проти "нав'язування" палестинської держави.

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