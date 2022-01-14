США підтримають ймовірний український повстанський рух у разі окупації Росією — NYT

США переконані: вторгнення Росії неодмінно викличе масовий спротив в Україні і, у разі окупації, повстанський рух. Тому Пентанон має намір допомагати українцям, якщо події дійсно розгортатимуться за найгіршим сценарієм.

У Сполучених Штатах розглядають можливість підготовки українських військових, якщо Росія окупує більшу частину або всю територію України.

Про це йдеться у статті The New York Times.

Зазначається, що протягом багатьох років чиновники США навшпиньки ходили навколо питання, скільки військової підтримки надати Україні, боячись спровокувати Кремль. Тепер адміністрація Байдена розглядає можливість підтримати ймовірний повстанський рух у разі окупації Росією.

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За інформацію NYT, влада США переконана: вторгнення Росії неодмінно викличе масовий спротив в Україні і, у разі окупації, повстанський рух. Тому Пентанон має намір допомагати українцям, якщо події дійсно розгортатимуться за найгіршим сценарієм.

Зокрема, план допомоги українським повстанцям включає навчання в сусідніх країнах, які є частиною східного флангу НАТО: Польщі, Румунії та Словаччини. Це дозволить повстанцям непомітно прослизати з України та повертатися назад.

Крім матеріально-технічної підтримки та озброєння, Сполучені Штати та союзники по НАТО також могли б надавати медичне обладнання. Співрозмовник NYT каже, що у разі ескалації США майже напевно постачатиме зброю.

Адмірал США, екскомандувач військовими силами НАТО у Європі Джеймс Ставрідіс звернув увагу, що США підтримували моджахедів в Афганістані проти радянського вторгнення наприкінці 1970-х і 1980-х років.

"Рівень військової підтримки українського повстання, сказав зробить наші зусилля в Афганістані проти Радянського Союзу порівняно незначними", — вважає Ставрідіс.

Раніше у США заявили, що військове вторгнення Росії до України може розпочатися від середини січня до середини лютого.

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