США підтримують мирний план Зеленського: може стати потенційним вирішенням війни

Сполучені Штати Америки та країни "Великої сімки" підтримують мирний план, який представив український президент Володимиром Зеленським. Він міг би стати потенційним вирішенням війни.

Про це сказала пані посол США в Україні Бріджит Брінк в інтерв'ю "24 каналу".

Вона наголосила, що наразі "чітко зрозуміло: хто на стороні миру, а хто на боці війни".

"Президент Зеленський говорив про мирний план, який складається з 10 пунктів. Ми, США та країни G7, цей план підтримуємо, бо віримо, що це міг би бути потенційний план закінчення війни", наголосила американська дипломатка.

Вона згадала масований ракетний удар агресорки РФ 5 грудня, коли окупанти запустила 70 ракет по українських містах. Саме такі дії Кремля, наголошує Брінк, говорять про те, що Москва не має намірів до мирного врегулювання.

"Зараз абсолютно ясно, що росіяни не хочуть припиняти війну. США підтримують мир. Той мир, який був запропонований в плані Зеленського", - заявила пані посол.

Нагадаємо, Володимир Зеленський під час саміту G20 назвав умови миру з агресоркою Росією. Зокрема, РФ повинна вивести свої війська з української території та заплатити за завдану шкоду. "Є українська формула миру. Миру для України, Європи та світу. І є набір рішень, які можна реалізувати, щоб дійсно гарантувати мир", - наголосив глава держави.

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