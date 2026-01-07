США підтримали систему гарантій безпеки для України: деталі Reuters

США / © Associated Press

Сполучені Штати Америки вперше підтримали широку коаліцію союзників України, пообіцявши надати гарантії безпеки. Вони включатимуть обов'язкові зобов'язання щодо підтримки країни, якщо агресорка Росія знову нападе.

Ця обіцянка пролунала на саміті в Парижі під час зустрічі «Коаліції охочих», повідомляє Reuters.

Зазначається, що на відміну від попередніх зустрічей на цьому саміті були присутні посланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер, а також головний американський генерал в Європі Алексус Гринкевич.

Зокрема, Віткофф заявив після саміту, що Трамп «рішуче підтримує протоколи безпеки».

«Ці протоколи безпеки покликані... стримувати будь-які напади на Україні... Якщо якісь напади будуть, то вони (протоколи - Ред.) призначені для захисту, і вони робитимуть і те, і інше. Вони настільки сильні, наскільки це взагалі можливо”, – сказав спецпосланець США на пресконференції.

Своєю чергою, Кушнер сказав, якщо українці укладуть остаточну угоду, то «повинні знати, що після угоди вони в безпеці, у них є надійний стримувальний фактор і реальні гарантії, щоб це більше не повторилося».

У заяві лідерів коаліції також йдеться, що союзники братимуть участь у запропонованому механізмі моніторингу та верифікації припинення вогню під керівництвом США. Офіційні особи заявили, що це, ймовірно, включатиме дрони, сенсори та супутники, а не американські війська.

Reuters наголошує, що заява не була схвалена Вашингтоном, а деталі ролі Штатів були розмиті порівняно з попереднім проєктом. Зокрема, було видалено формулювання, яке окреслювало використання американських можливостей для підтримки багатонаціональних сил в Україні.

“Але європейські чиновники високо оцінили участь посланців США та їхні рішучі коментарі як доказ того, що Вашингтон підтримує систему безпеки”, - йдеться у матеріалі.

Фокус гарантій безпеки

Донедавна значна частина уваги союзників була зосереджена на обіцянках військової допомоги ЗСУ та можливому внеску до міжнародних сил підтримки. Однак зараз увага зосереджена на юридично обов'язкових гарантіях надання допомоги Україні в разі чергового нападу РФ. Втім, можливість військової відповіді, ймовірно, викличе дебати в багатьох країнах Європи, кажуть дипломати.

«Ці зобов'язання можуть включати використання військового потенціалу, розвідувальних даних та логістичної підтримки, дипломатичні ініціативи, прийняття додаткових санкцій», – йдеться у заяві лідерів.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорення з делегацією США були предметними, але, з його слів, потрібно зробити більше. Водночас європейські лідери, що були присутні на зустрічі, наголошують, що заява демонструє відновлену єдність між Європою та США щодо допомоги Україні.

Окрім того, Франція та Велика Британія підписали декларацію про наміри щодо майбутнього розгортання багатонаціональних сил після досягнення припинення вогню в Україні.

Президент Франції Еммануель Макрон сказав, що це може включати відправлення тисяч війських його країни.

Саміт у Парижі

Напередодні, 6 січня, у Парижі відбулася зустріч "Коаліція охочих". Близько 40 світових лідерів і топчиновників ЄС узгодили майже всі документи про припинення вогню. Йдеться про пакет з шести або семи різних документів. Вони охоплюють мирний план з 20 пунктів, розроблений спільно ЄС і США; документ про гарантії безпеки, а також план економічного процвітання.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф заявив, що у Парижі сторонам вдалося вийти на новий рівень взаємодії в кількох стратегічних напрямках, що мають стати основою для майбутнього мирного врегулювання. Втім, наголосив він, питання територій є одним з найболючіших.

Окрім того, Україна, Франція і Британія підписали декларацію про розгортання західних сил. Вони забезпечать «заходи заспокоєння в повітрі, на морі та на суші» для України та «відновлення ЗСУ”. США братимуть участь у цих силах, включно з такими американськими можливостями, як розвідка та логістика.