США підтвердили контакти з Кремлем через російські ядерні погрози: деталі

США заявляли, що не ведуть непублічних переговорів з Росією щодо України. Тим часом радник Байдена підтвердив комунікацію з РФ щодо ядерної зброї.

Радник США з національної безпеки Джейк Салліван підтвердив, що канали зв'язку між Вашингтоном і Москвою залишаються відкритими. Він наголосив, що "в інтересах США" підтримувати контакт із Кремлем, але американські чиновники "чітко розуміють, з ким ми мають справу".

Про це 8 листопада повідомляє ВВС.

Зазначається, що Салліван протягом останніх кількох місяців провів конфіденційні переговори з секретарем Ради Безпеки РФ Миколою Патрушевим і старшим радником Кремля з питань зовнішньої політики Юрієм Ушаковим. Відомо, що чиновники обговорювали способи захисту від ядерної ескалації у війні в Україні, але не вели жодних переговорів щодо способ припинення конфлікту.

Минулого місяця Салліван заявив, що будь-яке використання ядерної зброї матиме "катастрофічні наслідки для Росії". Він сказав американській телерадіокомпанії NBC, що високопоставлені посадовці окреслили масштаби потенційної відповіді США в приватних дискусіях з російськими офіційними особами.

Тим часом речник Ради національної безпеки США Едрієн Уотсон не підтвердив це твердження. Своєю чергою, речник Кремля Дмитро Пєсков звинуватив західні газети в "публікуванні численних містифікацій".

Салліван, який є одним із найближчих радників президента США Джо Байдена, продовжує наполягати на переговорах з Росією, мовляв, підтримка контактів з Москвою "відповідає інтересам кожної країни, яка постраждала від цього конфлікту".

Минулого тижня газета Washington Post повідомила, що високопоставлені чиновники США закликали Київ дати сигнал про відкритість до переговорів з Росією та відмовитися від публічної позиції не обговорювати припинення війни, поки президент Володимир Путін залишається при владі.

Натомість Салліван заявив, що адміністрація Байдена "зобов’язана домагатися відповідальності" і пообіцяв співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб "притягти виконавців тяжких військових злочинів в Україні до відповідальності".

Нагадаємо, напередодні проміжних виборів до Конгресу США 8 листопада, у низці західних видань, переважно американських, з’явилися статті з доволі схожим наративом: Україні слід змінити своє ставлення щодо можливих перемовин із Росією. Чому в США кажуть про необхідність зміни підходу Києва та як на це вплинуть вибори до Конгресу — в матеріалі ТСН.ua.

Читайте також: