США підтвердили сильну американську підтримку України в ситуації з дедалі гострішою загрозою — Блінкен

РФ зіткнеться зі швидкими та потужними наслідками у разі ескалації ситуації навколо України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови із главою МЗС України Дмитром Кулебою запевнив, що Київ може розраховувати на підтримку Вашингтона.

Про це пише Держдеп.

"Держсекретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС України Дмитром Кулебою, щоб підтвердити сильну американську підтримку України в ситуації з дедалі гострішою загрозою", — йдеться у повідомленні американського зовнішньополітичного відомства.

Також Блінкен запевнив співрозмовника, що РФ зіткнеться зі швидкими та потужними наслідками у разі ескалації ситуації навколо України. Держсекретар повідомив Кулебі і про зусилля, націлені на деескалацію напруженості поблизу України.

Хоча раніше державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Росія може вторгнутися до України будь-коли, навіть під час зимових Олімпійських ігор.

Про це він сказав 11 лютого на пресконференції у Мельбурні, Австралія, пише Reuters.

Нагадаємо, 23 січня 2022 року Держдеп на тлі загрози вторгнення РФ ухвалив рішення про від'їзд державних службовців США з посольства в Києві. Американські дипломати також попередили своїх громадян, що ситуація з безпекою в Україні " може погіршитися без попередження ". Слідом за США про "евакуацію" сімей дипломатів заявили Великобританія, Австралія та Німеччина. Попри це, більшість працівників посольств залишилися на своїх робочих місцях.

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