США підтвердили готовність сприяти переговорам щодо завершення війни РФ проти України — Держдеп

Марко Рубіо / © Associated Press

Реклама

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про прихильність Сполучених Штатів до переговорів щодо припинення війни між Росією та Україною.

Про це повідомив заступник речника Державного департаменту США Томмі Піготт за підсумками зустрічі глав МЗС країн «Групи семи» (G7) у Мюнхені.

Зустріч відбулася на полях Мюнхенської безпекової конференції. За даними Держдепу, учасники обговорили низку актуальних міжнародних питань, зокрема конфлікти, що впливають на мир і стабільність в Африці, Європі та на Близькому Сході, а також безпекові виклики в Індо-Тихоокеанському регіоні та Західній півкулі.

Реклама

У заяві наголошується, що Рубіо підтвердив підтримку зусиль, спрямованих на стабілізацію ситуації у Венесуелі, а також на переговорний процес задля завершення російсько-української війни.

Крім того, міністри закордонних справ G7 підкреслили важливість координації та посилення співпраці для протидії глобальним загрозам міжнародній безпеці.

Нагадаємо, що в Офісі президента України підтвердили нову зустріч з РФ, яка має відбутися у Женеві 17-18 лютого. Володимир Зеленський визначив склад української делегації. Серед шести її членів будуть секретар РНБО Рустем Умєров, очільник ОП Кирило Буданов та начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Водночас РФ несподівано змінила очільника делегації. Ним буде помічник «фюрера» Володимир Мединський. Під час тристоронніх зустрічей в Абу-Дабі 23–24 січня і 4-5 лютого головою делегації був начальник ГРУ Ігор Костюков.