США планують підтримувати Україну — Білий дім зробив заяву про гарантії безпеки
США допоможуть Україні, але без «військових на місцях», сказала Керолайн Левітт.
Американські війська не перебуватимуть на території України. Однак США можуть допомогти в координації та, ймовірно, надати інші засоби гарантій безпеки.
Про це сказала речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу, передає Sky News.
У відповідь на запитання щодо ролі США в гарантіях безпеки для України Левітт повторила слова президента Дональда Трампа, який вже заявляв, що американських військових в Україні не буде.
«Але ми, безумовно, можемо допомогти з координацією і, можливо, надати інші засоби гарантій безпеки нашим європейським союзникам. Президент розуміє, що гарантії безпеки надзвичайно важливі для забезпечення міцного миру, і він доручив своїй команді національної безпеки координувати дії з нашими друзями в Європі, а також продовжувати співпрацювати та обговорювати ці питання з Україною та Росією», — додала вона.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий обговорити територіальні питання, проте лише з очільником РФ Володимиром Путіним.
Тим часом прем'єр Японії Шіґеру Ішіба підтвердив участь у гарантіях безпеки для України.