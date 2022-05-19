США планують виділити $5,5 млрд на гумдопомогу й глобальну продбезпеку через війну в Україні

США планують виділити $5,5 млрд на гумдопомогу й глобальну продбезпеку через війну в Україні

Конгрес США незабаром затвердить цю ініціативу.

США заявили про збільшення на $215 мільйонів власного внеску у глобальну продовольчу допомогу та анонсували новий пакет обсягом $5,5 мільярда на забезпечення гуманітарної підтримки й посилення глобальної продовольчої безпеки.

Про це в ООН повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен, - пише Укрінформ.

«Сполучені Штати оголосили про виділення понад $2,3 мільярда на забезпечення надзвичайної продовольчої допомоги та задовільнення глобальних гуманітарних потреб після вторгнення Росії в Україну. Зараз, з огляду на гостру кризу, ми оголошуємо про виділення додаткових $215 мільйонів як нової надзвичайної продовольчої допомоги»,- пояснив глава Держдепартаменту США.

Вашингтон планує надалі більш масштабну підтримку країн, які потерпають від нестабільності на продовольчих ринках.

«Ми очікуємо, що Конгрес дуже скоро затвердить понад $5,5 млрд додаткового фінансування гуманітарної допомоги та продовольчої безпеки», - переконаний Блінкен.

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Також він закликав уряди інших країн об’єднатися й посилити тиск на РФ, щоб вона відкрила безпечні коридори для постачання життєво важливих продуктів з України як суходолом, так і морем.

«За оцінками, зараз в Україні на елеваторах перебуває 22 млн тонн зерна – продукції, що могла б стати екстреною допомогою для людей, які потребують цього, якщо просто дати вивезти її з країни», - резюмував держсекретар США.

Нагадаємо, що посольство США в Україні відновило свою роботу в Києві.

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