США планують відкликати всіх американських дипломатів, що залишилися в Києві, протягом 24-48 годин — ЗМІ

США планують відкликати всіх американських дипломатів, що залишилися в Києві, протягом 24-48 годин — ЗМІ

Евакуація американських дипломатів продовжується.

Адміністрація США планує відкликати всіх американських службовців, що залишилися в Києві, протягом 24-48 годин.

Про це повідомляє телеканал CBS з посиланням на джерела.

JUST IN: CBS News has learned that the Biden administration is preparation to withdraw all US personnel from Kyiv within the next 24-48 hours. https://t.co/MxcYPkLMtL — CBS News (@CBSNews) February 13, 2022

"CBS News стало відомо, що адміністрація (президента США Джо — ред.) Байдена готується відкликати всіх службовців США з Києва протягом наступних 24-48 годин", — йдеться у повідомленні телеканалу у Twitter.

12 лютого повідомлялося, що попри скорочення дипломатичного персоналу США в Україні, основна команда залишиться у Києві.

Нагадаємо, 10 лютого президент США Джо Байден попередив американців, що залишаються в Україні, що вони повинні негайно покинути країну, оскільки Росія продовжує загрожувати вторгненням. 11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може розпочати нове вторгнення в Україну будь-якої миті, зокрема, під час зимових Олімпійських ігор.

У той же день радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що можливе вторгнення російських військових в Україну може розпочатися з повітряних бомбардувань та ракетних ударів.

Водночас американські журналісти вважають, що адміністрація президента США спеціально створює тривожний образ навколо України, розкриваючи секретні розвідувальні дані, щоб зірвати російські плани та стримати Кремль від агресивних дій.

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