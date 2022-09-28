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США планують винести на розгляд Радбезу ООН резолюцію, яка засуджуватиме фейкові референдуми

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США планують винести на розгляд Радбезу ООН резолюцію, яка засуджуватиме фейкові референдуми

Фото: Associated Press

Постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд анонсувала внесення на розгляд Радбезу ООН проєкту резолюції, яка засуджуватиме фіктивні референдуми, організовані російськими окупантами на території України.

Про це пише Укрінформ.

«Боротьба України – це не лише битва за виживання, але й боротьба за демократію й ті принципи, які ми всі цінуємо. Саме тому ми представимо резолюцію, яка засуджує ці фіктивні референдуми, закликає країни-члени не визнавати будь-які зміни статусу України та зобов’язує рф вивести її війська з України», - заявила представниця США.

Мовляв, якщо не реагувати на російські псевдореферендуми, це відкриє скриньку Пандори, яку потім неможливо буде закрити. У цьому зв’язку вона звернулася до інших членів Організації приєднатися до ініціативи, щоби підтвердити відданість Статуту ООН й розв’язанню цього виклику.

Проєкт резолюції, розроблений США й Албанією, скоріше за все, буде заблокований в Раді Безпеки ООН російською стороною. Але в такому разі, як заявила постпред США, це питання буде передано Генасамблеї ООН.

«Якщо РФ вирішить захистити себе від відповідальності тут, у Раді, то ми звернемося до Генеральної Асамблеї ООН, щоби надіслати однозначний сигнал Москві. Світ повинен об’єднатися і захистити Статут ООН», - резюмувала Лінда Томас-Грінфілд.

Нагадаємо, Радбез ООН розніс Росію за "псевдореферендуми" в окупованій Україні.

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Стаття з добірки новин:
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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
755
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