США планують вийти з групи щодо розслідування вторгнення до України – NYT

Це рішення – остання свідчення того, що адміністрація Трампа відходить від політики притягнення Путіна до відповідальності за злочини проти українців.

Міністерство юстиції США непомітно повідомило європейським чиновникам про вихід країни із багатонаціональної групи розслідування відповідальних за вторгнення до України, зокрема президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на інформацію від обізнаних із ситуацією осіб.

Видання акцентує, що рішення про вихід зі Міжнародного центру з переслідування злочину агресії проти України, до якого адміністрація експрезидента США Джо Байдена приєдналася 2023 року, – чергове підтвердження зміни політики адміністрації президента Дональда Трампа у бік відмови від зобов’язань попередника щодо притягнення Путіна до особистої відповідальності за злочини проти українців.

Ця група була створена для того, щоб притягнути до відповідальності керівництво Росії, її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані за злочини, визначені як агресія відповідно до міжнародного права та договорів. Йдеться про порушення суверенітету іншої держави без оборонної необхідності.

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За словами джерел, про рішення буде офіційно повідомлено 17 березня у листі для персоналу та членів Європейського агентства з кримінального правосуддя (Eurojust), під егідою якого працює ця група.

США були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою, відправивши високопосадовця-прокурора Міністерства юстиції до Гааги для спільної роботи з розслідувачами з України, країн Балтії та Румунії.

Речник американського Мін’юсту не надав коментарів виданню ввечері 16 березня.

США скорочують роботу підрозділу з розслідування воєнних злочинів

Окрім того, адміністрація Трампа скорочує діяльність Групи з питань відповідальності за воєнні злочини (War Crimes Accountability Team). Її 2022 року створив тодішній генпрокурор Меррік Гарланд. Група була укомплектована досвідченими прокурорами і координувала зусилля Мін’юсту щодо притягнення до відповідальності росіян, відповідальних за звірства після повномасштабного вторгнення до України.

"Не існує сховку для воєнних злочинців", – заявив тоді Гарланд, оголошуючи про створення цього підрозділу.

Протягом роботи адміністрації Байдена команда WarCAT відігравала важливу роль у підтримці українських прокурорів і правоохоронних органів, надаючи їм логістичну допомогу, навчання та пряму підтримку у висуванні звинувачень щодо воєнних злочинів росіян у судах України.

Ця команда мала один суттєвий успіх. Так, у грудні 2023 року американські прокурори вперше за майже 30 років застосували закон про воєнні злочини, висунувши заочні обвинувачення проти чотирьох російських військових у катуванні американця, який проживав у Херсонській області.

Адміністрація Трампа не надала офіційного пояснення щодо виходу з групи, окрім стандартного аргументу про "перерозподіл ресурсів". За словами джерел, такий аргумент використовується для обґрунтування інших кадрових і політичних змін.

До слова, раніше виданняThe Telegraph повідомило, що через скорочення бюджету американського Департаменту ефективності державного управління (DOGE) Лабораторія гуманітарних досліджень припинила роботу з пошуку викрадених Росією українських дітей.