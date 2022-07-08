США планують забезпечити Україну зброєю "на місяці і роки наперед" – джерело в Пентагоні

Джерело з Міноборони США також зауважило – якщо росіяни думають, що зможуть вижити українців, їм треба переосмислити це.

Про це пише Financial Times.

За словами представника Пентагону, Вашингтон планує задовольнити потреби України "на місяці і роки наперед", зокрема постачати додаткові системи берегової охорони і замістити радянські засоби протиповітряної оборони.

"Якщо росіяни думають, що зможуть вижити українців, їм треба переосмислити це, тому що ми вже повертаємося до того, аби думати про те, що потрібно українцям у майбутні місяці і роки", – розповіло джерело видання.

Нагадаємо, 8 липня президент США Джо Байден підписав новий пакет оборонної допомоги Україні на суму близько 400 млн дол. Зокрема, це – нові системи залпового вогню HIMARS та високоточні боєприпаси.

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