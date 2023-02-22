США планують запровадити нові санкції проти близько 200 російських фізичних та юридичних осіб - WSJ

Очікується, що цього тижня адміністрація американського президента Джо Байдена запровадить нові санкції проти близько 200 російських фізичних та юридичних осіб, за словами людей, обізнаних із цим питанням, намагаючись посилити систему санкцій по всій країні через рік після її вторгнення в Україну.

Про це пише WSJ.

Новий транш є частиною пакета заходів, розроблених адміністрацією, який також включає оголошення на початку цього тижня про нову військову допомогу Україні в розмірі 460 мільйонів доларів. Нові санкції з’явилися в той момент, коли Вашингтон і його союзники, особливо в Європі, шукають нові способи відрізати Москву від доступу до критично важливих матеріалів, спрямованих на підтримку її військового та технологічного секторів.

За словами людей, знайомих з ситуацією, пакет, який, як очікується, буде оприлюднений цього тижня в Мінфіні та Державних департаментах, включатиме низку імен російських губернаторів і членів сімей російських урядовців. Він також включатиме оборонні та супутні цілі, технологічні фірми та ймовірні мережі ухилення від санкцій.

Міністерство фінансів, Державний департамент і Рада національної безпеки не відразу відповіли на запит WSJ про коментар.

У своїй промові напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну заступник міністра фінансів Воллі Адейемо заявив, що Кремль докладає всіх зусиль, щоб уникнути санкцій Заходу.

Він сказав, що США та їхні союзники з Європейського Союзу та Великої сімки готові застосувати санкції, експортний контроль та інші інструменти, щоб надати компаніям, які ведуть бізнес з Росією, суворий вибір, зокрема, вести бізнес з коаліцією, яка представляє половину світового ВВП або матеріально підтримувати Росію.

Країни-члени Європейського Союзу тим часом обговорюють власний новий набір економічних заходів проти Росії, включаючи пропозиції щодо заборони російського імпорту на суму понад 11 мільярдів доларів і санкції проти іранських компаній, які, за словами блоку, постачають безпілотники до Росії, повідомили дипломати.

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Нагадаємо, лідер української дипломатії Дмитро Кулеба анонсував "великі події" на річницю повномасштабної війни Росії проти України. Він зазначив, що агресор "запам'ятає цей день".

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