США планують завдати додаткових дій на Близькому Сході після авіаударів по Іраку та Сирії

Радник з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США мають намір «вжити додаткових ударів і додаткових дій» після того, як вони завдали авіаударів по підтримуваним Іраном групам бойовиків, але він не уточнив, де.

Про це він заявив у неділю в інтерв’ю NBC News.

Раніше США завдали авіаударів по іранським помічникам в Іраку та Сирії у відповідь на вбивство трьох американських солдатів.

Під час інтерв’ю на каналі NBC «Meet the Press» модератор Крістен Велкер запитала Саллівана про те, чи виключають США удари всередині Ірану.

«Ну, сидячи тут сьогодні в національній програмі новин, я не збираюся вдаватися в те, що ми постановили і виключили з точки зору військових дій», — сказав він. «Я скажу, що президент має намір рішуче відповісти на напади на наш народ. Президент також не прагне ширшої війни на Близькому Сході».

«Це удари всередині Ірану?», - уточнила Велкер.

«Знову ж таки, Крістен, сидячи тут на телебаченні, для мене було б нерозумно говорити про те, що ми керуємо і що виключаємо», — відповів він.

Звертаючись до війни Ізраїлю та ХАМАС, Велкер запитала: «Чи маєте ви повну інформацію про те, скільки заручників утримується та ще живі?»

Салліван сказав, що США не мають «чіткого уявлення» про те, скільки заручників живі чи померли.

«Ви знаєте, ми говорили з самого початку, що через природу того, як ХАМАС діє в Газі, ховаючись за цивільним населенням, риючись у ці тунелі, ми не маємо і не можемо мати ширшої картини того, скільки саме заручників є ще живі і скільки трагічно загинуло», – зауважив він.

«У ході цього конфлікту ми дізналися, що 7 жовтня померли щонайменше двоє американських громадян, яких ми раніше вважали заручниками», — додав він. «Тож ми не можемо чітко сказати точну кількість заручників, але ми знаємо, що їх багато, і ми знаємо, що наша робота день у день намагатися повернути їх додому», - уточнив Салліван.

Нагадаємо, що понад 130 заручників, які були захоплені бойовиками ХАМАС 7 жовтня, за оцінками, перебувають у Газі, деякі з них вважаються загиблими.

Нагадаємо, що ніч на 28 січня дислокованих у Йорданії військових США атакували безпілотниками, унаслідок чого загинуло троє американців.

Атака в Йорданії минулих вихідних стала першим смертоносним ударом по військах США з початку війни Ізраїлю та ХАМАС у жовтні.

Сполучені Штати вважають, що безпілотник, який убив трьох солдатів і поранив понад 40 інших людей, був виготовлений Іраном, повідомили Reuters представники США.

Республіканці вимагали від Байдена завдати удару по Ірану у відповідь на цю атаку.

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