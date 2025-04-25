США подають сигнали про вихід із перемовин: у МЗС пояснили, що це означає

Сигнали США щодо виходу з переговорів — частина стратегії пришвидшення миру / © МЗС України

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У Міністерстві закордонних справ України прокоментували останні сигнали з боку Сполучених Штатів щодо можливої відмови від ролі посередника у перемовинах між Україною та Росією.

Про це розповів речник МЗС Георгій Тихий під час брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

Як стверджує речник ці дії є частиною комунікаційної стратегії США, а не офіційної позиції.

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«Ми бачили публічні коментарі і сигнали, зокрема від держсекретаря Марко Рубіо. Вважаємо, що це спроба пришвидшити мирний процес. Офіційних повідомлень про вихід США з мирного процесу ми не отримували», — сказав Тихий.

У МЗС підкреслили, що ставляться до таких заяв спокійно і конструктивно, не драматизуючи ситуацію.

«Зараз відбувається складна дипломатична робота, і вона часто проходить за зачиненими дверима. Але ми віримо в українську дипломатію і нашу здатність робити дива», — додав Тихий.

Окремо речник МЗС прокоментував заяви Дональда Трампа: «Президент Зеленський неодноразово підкреслював повагу до рішучості Трампа. Ми віримо, що він щиро хоче зупинити війну».

Тихий нагадав, що Україна довела свою готовність до миру, коли 11 березня підтримала безумовне припинення вогню. Росія ж, попри це, не дала згоди.

Нагадаємо, спікерка американського Держдепу Теммі Брюс назвала умову, коли США можуть вийти з переговорів щодо війни. З її слів, якщо «сторони не виявлять готовності до співпраці», то Вашингтон може вийти з переговорного процесу.