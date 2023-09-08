США погрожують санкціями тим, хто підтримує фіктивні вибори на окупованих територіях

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкена, - пише Укрінформ.

«Російська Федерація проводить фіктивні вибори на окупованих територіях України. Ці так звані вибори відбуваються майже через рік після того, як Кремль влаштував фіктивні референдуми та нібито анексував Херсонську, Запорізьку, Донецьку й Луганську області України, а також понад дев’ять років після того, як Росія начебто анексувала українську АР Крим і Севастополь»,- йдеться в заяві.

Кремль сподівається, що сфабриковані результати російської влади посилять незаконні претензії РФ на окуповані нею частини України. «Але це ніщо інше, як пропагандистський захід»,- продовжив Блінкен.

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Він наголосив, що дії Москви вкотре демонструють її відверте нехтування принципами Статуту ООН.

«Сполучені Штати ніколи не визнають претензій РФ на будь-яку суверенну територію України, і ми нагадуємо особам, які можуть підтримати російські фіктивні вибори в Україні, в тому числі шляхом участі в якості так званих «міжнародних спостерігачів», що вони можуть потрапити під санкції та візові обмеження»,- резюмував очільник американської дипломатії.

Додамо, що російська виборча комісія призначила псевдовибори на територіях, які ЗСУ давно звільнили.

Нагадаємо, на територіях, де вже почалися так звані "вибори" російські окупанти зіткнулися з небажанням українців брати у них участь. Через це окупанти ходять до людей, примушуючи голосувати навіть за паспортом України.

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