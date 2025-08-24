США погодили продаж Україні понад 3 тисяч ракет ERAM дальнього радіусу дії — WSJ

Прапор США / © Associated Press

Ракети мають прибути до України приблизно через шість тижнів. Проте застосування нового озброєння, як і раніше, залишатиметься під контролем Пентагону.

Як повідомляє The Wall Street Journal, мова йде про продаж Україні 3 350 авіаційних ракет Extended Range Attack Munition (ERAM), здатних уражати цілі на відстані від 240 до 450 кілометрів. Це рішення, за даними джерел, стане важливим кроком для посилення можливостей української армії на фронті.

Вартість пакета оцінюється у 850 мільйонів доларів, і значну частину цієї суми покриють європейські союзники. Водночас офіційне оголошення про постачання ще не зроблено. Угода певний час залишалася "на паузі" і була прив’язана до переговорів президента США Дональда Трампа з українським лідером Володимиром Зеленським та російським правителем Володимиром Путіним.

Попри схвалення угоди, джерела WSJ наголошують: використання нових ракет Україною залежатиме від погодження Пентагону. Таким чином Вашингтон зберігає контроль над тим, як саме Київ зможе застосовувати це озброєння.

Крім ракет ERAM, до пакета входять й інші види допомоги. Зокрема, йдеться про системи протиповітряної оборони та реактивні снаряди GMLRS із дальністю до 145 кілометрів. Вони здатні суттєво підсилити оборону України у межах власної території та забезпечити додатковий захист від російських атак.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що з весни 2025 року Міністерство оборони США через закритий механізм погодження блокує використання Україною довготривалих ракетних систем США для ударів по території Росії.