Політика
35
1 хв

США погодили продаж Україні супутникового зв’язку Starlink та обладнання для Patriot на понад $300 млн

США ухвалили попереднє рішення щодо продажу Україні супутникового зв’язку Starlink та обладнання для систем ППО Patriot на понад $300 млн, остаточне слово — за Конгресом.

Patriot

Patriot / © Getty Images

Агентство з питань оборонного співробітництва (DSCA) повідомило, що Україна отримає продовження доступу до супутникових сервісів Starlink вартістю близько 150 млн доларів. Пакет включає інженерне, технічне й логістичне обслуговування, а також інші допоміжні елементи.

Про це йдеться у повідомленні Агентства з питань оборонного співробітництва міністерства оборони США.

Крім того, США погодили можливий продаж обладнання для систем протиповітряної оборони Patriot на суму понад 179 млн доларів. У Вашингтоні підкреслили, що обидва рішення мають на меті зміцнити безпеку України та підтримати стабільність у регіоні.

“Запропонований продаж підтримає зовнішньополітичні цілі США та сприятиме посиленню обороноздатності союзника в Європі”, – зазначено в заяві DSCA.

Уряд США наголосив, що йдеться лише про попереднє схвалення, і остаточне рішення залежить від Конгресу. Контракти поки що не укладені.

Starlink уже став критично важливим елементом для українських військових і цивільних структур, забезпечуючи стабільний зв’язок навіть там, де зруйнована наземна інфраструктура. Patriot же відіграє ключову роль у відбитті російських повітряних атак.

35
