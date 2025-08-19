США погодилися купувати українські дрони після відкриття експорту — Зеленський (відео)

Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

Україна домовилася зі Сполученими Штатами про закупівлю українських дронів після відкриття їхнього експорту. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні.

«Є домовленості з президентом США про те, що коли ми відкриваємо експорт, вони будуть купувати українські дрони. Для нас це важливо», — наголосив глава держави.

За словами Зеленського, така співпраця забезпечить фінансування для українських компаній, які займаються виробництвом безпілотників.

«Наші підприємства отримають кошти на виробництво і збільшення масштабів випуску», — додав президент.

Нагадаємо, що після зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом український лідер поспілкувався з журналістами під час брифінгу.

