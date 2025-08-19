- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 76
- Час на прочитання
- 1 хв
США погодилися купувати українські дрони після відкриття експорту — Зеленський (відео)
Президент Володимир Зеленський заявив, що досяг домовленостей із Дональдом Трампом про закупівлю українських безпілотників після запуску експорту. Це стане підтримкою для розвитку внутрішнього виробництва.
Україна домовилася зі Сполученими Штатами про закупівлю українських дронів після відкриття їхнього експорту. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час брифінгу у Вашингтоні.
«Є домовленості з президентом США про те, що коли ми відкриваємо експорт, вони будуть купувати українські дрони. Для нас це важливо», — наголосив глава держави.
За словами Зеленського, така співпраця забезпечить фінансування для українських компаній, які займаються виробництвом безпілотників.
«Наші підприємства отримають кошти на виробництво і збільшення масштабів випуску», — додав президент.
Нагадаємо, що після зустрічі президента України Володимира Зеленського з американським колегою Дональдом Трампом український лідер поспілкувався з журналістами під час брифінгу.
