США похвалились розробкою гіперзвукової зброї - Пентагон

ВМС і Армія США недавно провели льотні випробування нових зразків гіперзвукової ракети в районі Тихого океану

Сполучені Штати досягли певного прогресу в розробках гіперзвукової зброї, про що свідчать результати останніх випробувань, та планують активно розвивати ці програми.

З такою заявою виступив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

Про це пише Укрінформ.

«Ми продовжимо розвивати низку програм гіперзвукової зброї. Ми працюватимемо над прискоренням розробок та проведенням випробувань у межах цих програм»,- сказав представник оборонного відомства США.

Він нагадав, що ВМС і Армія США недавно провели льотні випробування нових зразків гіперзвукової ракети в районі Тихого океану.

Це «стало кроком уперед у контексті програм», відзначив генерал, однак не уточнив деталей.

«Проте я скажу, що ми продовжуємо бути відданими розвитку цих гіперзвукових можливостей, які підтримують національну оборонну стратегію», - наголосив речник Пентагону.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КНДР могла передати ракети Росії в обмін на винищувачі.

Крім того, ми раніше інформували, що у Північній Кореї зафіксували сейсмічну активність поблизу ядерного полігону.

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