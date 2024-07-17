США похвалились розробкою гіперзвукової зброї - Пентагон

ВМС і Армія США недавно провели льотні випробування нових зразків гіперзвукової ракети в районі Тихого океану
Сполучені Штати досягли певного прогресу в розробках гіперзвукової зброї, про що свідчать результати останніх випробувань, та планують активно розвивати ці програми.
З такою заявою виступив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.
Про це пише Укрінформ.
«Ми продовжимо розвивати низку програм гіперзвукової зброї. Ми працюватимемо над прискоренням розробок та проведенням випробувань у межах цих програм»,- сказав представник оборонного відомства США.
Він нагадав, що ВМС і Армія США недавно провели льотні випробування нових зразків гіперзвукової ракети в районі Тихого океану.
Це «стало кроком уперед у контексті програм», відзначив генерал, однак не уточнив деталей.
«Проте я скажу, що ми продовжуємо бути відданими розвитку цих гіперзвукових можливостей, які підтримують національну оборонну стратегію», - наголосив речник Пентагону.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що КНДР могла передати ракети Росії в обмін на винищувачі.
Крім того, ми раніше інформували, що у Північній Кореї зафіксували сейсмічну активність поблизу ядерного полігону.
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