"США показали світу, що ми повернулися": Байден розповів про враження від зустрічі із Путіним

Байден охарактеризував атмосферу зустрічі із Путіним, як позитивну.

Президент США Джо Байден розповів, що зустріч із Путіним минула в дипломатичній атмосфері.

Про це він розповів на пресконференції після завершення переговорів.

"Хочу сказати, що атмосфера і тон самої зустрічі були хорошими і позитивними, не було ніяких якихось неправильних кроків. Коли в чомусь не погоджувалися - чітко про це казали. Все це було спокійно, в дипломатичній атмосфері і хорошому тоні. Я сподіваюся, що США показали світу: "Ми повернулися", - сказав Байден.

Нагадаємо, ТСН.ua в текстовій онлайн-трансляції розповіло про події в Женеві і як реагує світ на переговори президентів США та Росії.

16 червня Джо Байден і Володимир Путін провели переговори на старовинній віллі поруч з мальовничим Женевським озером.

Також президент РФ зазначив, що питання України піднімався, але не дуже докладно. Тему вступу країни в НАТО обговорили "мазком".

Новини світу: у Женеві закінчилися історичні перемовини Байдена та Путіна

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