США пообіцяли підтримку у разі нового нападу РФ: що відомо про переговори в Парижі

Зеленський та Трамп / © Associated Press

У Парижі розпочався вирішальний етап переговорів щодо завершення війни в Україні, де головні союзники Києва разом із представниками адміністрації Дональда Трампа обговорюють проєкт майбутніх гарантій безпеки.

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією видання, основою плану є створення багатонаціональних сил підтримки під керівництвом Європи, роботу яких Сполучені Штати забезпечать своєю розвідкою, логістикою та технічними потужностями. Ключовим елементом угоди є зобов’язання США стати так званим «бекстопом» — Вашингтон обіцяє підтримати ці сили та Україну в разі будь-якого повторного нападу Росії в майбутньому.

Зазначається, зустріч в Єлисейському палаці зібрала лідерів ключових країн, зокрема Еммануеля Макрона, Володимира Зеленського, Фрідріха Мерца та Кіра Стармера. Від американської сторони участь беруть Стів Віткофф та Джаред Кушнер, що підкреслює пряму залученість команди Трампа до процесу.

Як повідомляє видання, план передбачає не лише моніторинг припинення вогню, а й системну підтримку українського війська. Європейські посадовці вже назвали пропозицію США щодо розвідки та військ справжнім переломним моментом, якого союзники домагалися протягом останнього року.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні зазначив, що деталі угоди ще можуть коригуватися і в Парижі навряд чи буде поставлено фінальну крапку. Основним пунктом у суперечностях залишаються територіальні вимоги Кремля щодо Донбасу, які Зеленський категорично відкидає. Крім того, сторони обговорюють терміни дії гарантій: якщо Україна наполягає на довгострокових зобов’язаннях на 50 років, то поточний проєкт пропонує 15-річний період із можливістю продовження.

За аналізом видання, ситуація ускладнюється загальним геополітичним фоном, зокрема новими суперечками між США та Європою через питання Гренландії та нещодавні дії Вашингтона у Венесуелі. Це створює додаткову напругу в НАТО, проте європейські лідери намагаються зберегти єдність навколо українського питання.

Наразі, як повідомляє медіа, головним досягненням вважається саме готовність США надати обов’язкові гарантії безпеки, що має стати фундаментом для припинення вогню та реалізації амбіцій Трампа щодо швидкого завершення конфлікту.

Що відомо про «коаліцію охочих»?

Сьогодні у Франції розпочалася зустріч «Коаліції охочих», участь у якій візьме президент України Володимир Зеленський.

До неї доєднаються понад 30 посадовців із різних країн світу. США представлятимуть посланці американського лідера Дональда Трампа — Стів Віткофф та Джаред Кушнер.

Повідомлялося, що на саміт до Парижа разом із Зеленським прибув новий керівник Офісу президента Кирило Буданов.

США заявляють про близький прорив у переговорах щодо гарантій безпеки для України.

За даними інсайдерів, сторони наблизилися до узгодження пакета з кількох ключових документів, які визначать формат припинення вогню та повоєнні гарантії безпеки.