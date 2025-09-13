США пообіцяли захищати території НАТО після підозрілої атаки дронів на Польщу

Прапор США / © Associated Press

Днями польські сили у взаємодії з НАТО перехопили кілька безпілотників, які проникли з боку Росії. Це перший випадок, коли член Альянсу застосував зброю для відбиття безпосередньої повітряної загрози від РФ. У Вашингтоні запевнили, що порушення кордонів союзників розцінюватимуть як серйозний виклик колективній безпеці.

Про це пише Reuters.

Польська сторона продемонструвала уламки збитого безпілотника з російською символікою, наголосивши, що це — свідчення цілеспрямованої провокації, а не випадковості. Міністр закордонних справ Польщі Марцін Босацький підкреслив, що країна не дозволить себе залякати й готова відповісти на будь-які подальші загрози.

Водночас представник США в ООН заявив, що Вашингтон буде захищати "кожен сантиметр території НАТО", а подібні інциденти — навіть якщо вони сталися ненавмисно — не залишаться без уваги.

Росія у відповідь відкинула звинувачення, заявивши, що дрони нібито мають обмежений радіус дії і не могли досягти польської території. Однак міжнародна спільнота стала на бік Варшави: 43 країни підтримали спільну заяву із закликом до Кремля припинити агресію проти України та утриматися від нових провокацій.

Атака дронів на Польщу 10 вересня

У ніч проти 10 вересня до повітряного простору Польщі залетіли російські безпілотні літальні апарати.

Президент Польщі Кароль Навроцький схарактеризував атаку російських дронів як «провокацію» не лише для армії та політичного керівництва, а й для перевірки готовності НАТО реагувати на такі інциденти.

Згодом прем’єр Дональд Туск наголосив, що спроби перекласти провину за вторгнення безпілотників на Україну є дезінформацією та маніпуляцією. Він підкреслив, що «відповідальність лежить на Російській Федерації».

Віцепрем’єр-міністр і міністр цифровізації Кшиштоф Гавковскі заявив, що Польща має всі докази того, що атака безпілотників вночі 10 вересня була спланованою провокацією Російської Федерації.

Водночас перша реакція президента США Дональда Трампа на інцидент обмежилася лаконічним дописом у соцмережі без прямого осуду Москви. Він написав: «Що це за порушення Росією повітряного простору Польщі дронами? Отакої».

Наступного дня, 11 вересня, Трамп припустив, що атака РФ могла бути «помилкою», однак водночас визнав, що вкрай незадоволений цією ситуацією.