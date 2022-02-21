США попередили американців про загрози терактів в Росії: подробиці

Американцям радять уникати натовпів та слідкувати за оновленням інформації у ЗМІ.
На сайті американського посольства в Російській Федерації 20 лютого 2022 року з'явилося сповіщення безпеки щодо місії США в Росії.
Про це повідомляє дипломатичне відомство.
Зокрема, у ньому йдеться про те, що за інформацією джерел ЗМІ, існує загроза нападів на торгові центри, залізничні станції та метро, інші місця громадського скупчення у великих міських районах, включаючи Москву та Санкт-Петербург, а також у районах підвищеної напруженості вздовж російського кордону з Україною.
Тому американцям радять слідкувати за оновленнями місцевих та міжнародних ЗМІ, уникати натовпу, повідомити друзів та рідних про свою безпеку, бути в курсі свого оточення та напоготові в місцях, які відвідують туристи та мешканці західних країн, переглянути свої особисті плани безпеки, мати належне посвідчення особи, включаючи паспорт США з чинною російською візою, а також мати плани евакуації, які не залежать від допомоги уряду США.
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