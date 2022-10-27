США попередили Іран: "Припиніть убивати свій народ і надсилати зброю в Росію для убивств українців"

США попередили Іран через убивства та переслідування громадян, які виходять на масові акції протесту, а також від постачань до Росії зброї, яка вбиває мирних українців.
Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, - пише Укрінформ.
«Ми стурбовані тим, що Москва може консультувати Іран про те, як застосовувати найкращі методи керування протестами. Спираючись на великий досвід Росії в придушенні демонстрацій, докази того, що Іран допомагає Росії в її війні проти України є очевидними й загальнодоступними», - сказала представниця адміністрації США.
Мовляв, що більше Іран і Росія стають ізольованими, то більше вони зближаються.
«Наш меседж Ірану є дуже чітким: припиніть убивати свій народ і припиніть надсилати зброю в РФ для убивств українців», - резюмувала речниця Білого дому.
Використання іранських дронів РФ у війні з Україною
Влада Ірану заперечує, що постачає до РФ дрони-камікадзе. Вона навіть заявляла про готовність взяти участь у розслідування цієї інформації разом з Україною.
Водночас у Росії цинічно брешуть, що не мають інформації про купівлю іранських безпілотників.
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