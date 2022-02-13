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США попередили Ізраїль про ймовірний напад Росії на Україну: ЗМІ назвали дату початку агресії 

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США попередили Ізраїль про ймовірний напад Росії на Україну: ЗМІ назвали дату початку агресії 

Associated Press

Ізраїль закликав своїх громадян покинути Україну.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю закликало своїх громадян утриматись від поїздок до України через те, що за даними США, Росія у вівторок, 15 лютого, планує вторгнення до України. 

Про це повідомляє видання Haaretz

За даними ЗМІ, прем'єр-міністр країни Нафталі Беннет планує евакуацію громадян Ізраїлю з України через загрозу нової російської агресії. ЗМІ стверджує, що наразі в Ізраїлі вирішили офіційно не коментувати ймовірність нової російської агресії проти України. 

Після зустрічі з оцінки ситуації між прем'єр-міністром Беннетом та міністром закордонних справ Яїром Лапідом, а також представниками служби безпеки ШАБАК, Ради нацбезпеки та інших відомств, Ізраїль опублікував попередження, яке закликає всіх ізраїльтян негайно покинути Україну. В Україні може перебувати до 15 тисяч громадян Ізраїлю. 

Також міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц заявив, що він наказав військовим розпочати підготовку, щоб ізраїльтянам повернутись додому. За даними видання, офіційні особи заявили, що Ізраїль волів би уникнути відправки військових літаків до України через побоювання щодо того, "як виглядає такий крок".

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