США попередили Зеленського про повномасштабне вторгнення Росії протягом 48 годин – ЗМІ

Україну попередили, зокрема, про удар по Києву з боку Білорусі.

Адміністрація президента США Джо Байдена повідомила президенту України Володимиру Зеленському про оцінку розвідки, що Росія готується здійснити повномасштабне вторгнення протягом найближчих 48 годин.

Про це 23 лютого повідомляє Newsweek з посиланням на представників американської розвідки.

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"Президента України попередили, що Росія з високою ймовірністю розпочне вторгнення протягом 48 годин на основі даних американської розвідки", – сказав чиновник США, який має прямі дані.

"Крім того, повідомлення спостерігачів з літаків вказують на те, що Росія порушила український повітряний простір раніше сьогодні (23 лютого – ред.), провівши можливий літак-розвідник на короткий період над Україною", ­– зазначив американський чиновник.

Близьке до влади Зеленського джерело також підтвердило виданню, що таке попередження було отримано, але зазначило, що це вже втретє за місяць Києву сказали готуватися до найближчих масштабних військових дій від президента Росії Володимира Путіна.

"Це точно можливо. Путін не може довго тримати таку кількість військ на полі", ­– сказало американське джерело.

За словами представника розвідки США, оцінка Пентагону включає російські авіаудари, крилаті ракети та наземне вторгнення.

Удар по Києву

Інформацію підтвердив другий співробітник американської розвідки, який наголосив на комплексному характері військової операції, яку Пентагон очікував від Росії. Посадовець сказав Newsweek, що вторгнення включатиме не лише удар із окупованих територій Донбасу на сході, куди 21 лютого були скеровані додаткові російські підрозділи, яких Москва називає "миротворцями", але й значний удар у бік столиці Києва з північного кордону з Білоруссю, де нещодавно російські війська продовжили спільні навчання зі своїм союзником.

Ще один американський чиновник сказав, що операція почнеться з кібератаки, а потім наземного вторгнення, яке, ймовірно, відбудеться вночі. Проте обидва чиновники стверджували, що плани Росії можуть змінитися в залежності від повсякденних подій.

Інше джерело, яке взяло участь у телефонний розмові з Радою національної безпеки 23 лютого, підтвердило журналістам, що Білий дім був "неймовірно песимістичний" і що вторгнення, ймовірно, відбудеться через 24-48 годин.

Невдовзі після того, як видання дізналося про ці оцінки США, вебсайти Міністерства оборони, Міністерства закордонних справ України та інших установ раптово перестали працювати.

Нагадаємо, що 23 лютого в Україні запроваджують надзвичайний стан у всіх областях, крім Луганської та Донецької.

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