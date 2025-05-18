США попередили: без прогресу щодо України Сенат схвалить санкції проти Росії — Рубіо

Марко Рубіо / © Associated Press

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Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Сенат надає адміністрації президента Трампа обмежений час для досягнення прогресу в переговорах щодо України.

Про це інформує CBS news.

Якщо такого прогресу не буде досягнуто, Сенат готовий ухвалити законопроєкт про нові санкції проти Росії.

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У своєму інтерв’ю програмі "Face the Nation" 18 травня 2025 року Рубіо зазначив, що США очікують на обмін пропозиціями від Росії та України щодо умов припинення вогню. Якщо ці пропозиції будуть реалістичними, переговори продовжаться. В іншому випадку, США можуть змінити свою оцінку ситуації. Рубіо підкреслив, що США не мають наміру витрачати час на безрезультатні переговори.

Крім того, Рубіо та інші сенатори, зокрема Ліндсі Грем, виступають за ухвалення законопроєкту "Sanctioning Russia Act", який передбачає жорсткі економічні заходи проти Росії, включаючи 500% тариф на імпорт з країн, що купують російську енергію. Цей законопроєкт вже має понад 70 співавторів у Сенаті.

Нагадаємо, раніше Рубіо заявив, що Ватикан може стати місцем для мирних переговорів, які завершать війну в Україні.