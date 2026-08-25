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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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США попросили Україну тимчасово не бити по РФ: що відомо (оновлено)

США нібито попросили Україну призупинити удари через візит директора ЦРУ до Москви.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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США

США / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

США попередили Україну про візит своєї делегації до Росії та нібито попросили тимчасово зупинити удари, поки поїздка не завершиться.

Про це повідомляє видання Axios.

США попросили Україну не атакувати Росію — що відомо

За даними медіа, Україну нібито попросили тимчасово не завдавати ударів через візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви, про який Київ поінформували заздалегідь.

Цей візит є першою поїздкою Реткліффа до Москви з моменту його вступу на посаду очільника ЦРУ. Крім того, це візит найвищого рівня серед посадовців адміністрації Дональда Трампа до Росії з січня.

За інформацією журналіста Financial Times Крістофера Міллера, минулого тижня адміністрація Трампа попросила Україну з понеділка по середу не завдавати ударів дронами та далекобійними ракетами по Москві, Санкт-Петербургу та північних регіонах РФ.

«Україна погодилася, сказали вони. Сьогодні ми бачимо, що літак C-17 ВПС США приземлився в Москві», — зазначив журналіст.

Візит директора ЦРУ до Москви — останні новини

Нагадаємо, директор ЦРУ Джон Реткліфф прилетів до Москви військовим літаком США. Про це повідомила кореспондентка CBS News Дженніфер Джейкобс, зазначивши, що 25 серпня борт із посадовцем приземлився в аеропорту «Внуково».

З ким глава ЦРУ планує зустрічатися в російській столиці та які теми можуть обговорюватися, наразі невідомо.

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