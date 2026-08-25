США попросили Україну тимчасово не бити по РФ: що відомо (оновлено)

США / © Associated Press

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США попередили Україну про візит своєї делегації до Росії та нібито попросили тимчасово зупинити удари, поки поїздка не завершиться.

Про це повідомляє видання Axios.

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США попросили Україну не атакувати Росію — що відомо

За даними медіа, Україну нібито попросили тимчасово не завдавати ударів через візит директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви, про який Київ поінформували заздалегідь.

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Цей візит є першою поїздкою Реткліффа до Москви з моменту його вступу на посаду очільника ЦРУ. Крім того, це візит найвищого рівня серед посадовців адміністрації Дональда Трампа до Росії з січня.

За інформацією журналіста Financial Times Крістофера Міллера, минулого тижня адміністрація Трампа попросила Україну з понеділка по середу не завдавати ударів дронами та далекобійними ракетами по Москві, Санкт-Петербургу та північних регіонах РФ.

«Україна погодилася, сказали вони. Сьогодні ми бачимо, що літак C-17 ВПС США приземлився в Москві», — зазначив журналіст.

Візит директора ЦРУ до Москви — останні новини

Нагадаємо, директор ЦРУ Джон Реткліфф прилетів до Москви військовим літаком США. Про це повідомила кореспондентка CBS News Дженніфер Джейкобс, зазначивши, що 25 серпня борт із посадовцем приземлився в аеропорту «Внуково».

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З ким глава ЦРУ планує зустрічатися в російській столиці та які теми можуть обговорюватися, наразі невідомо.

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