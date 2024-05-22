США посилають сигнал про єдиний спосіб закінчити війну — Арахамія

Українська делегація на зустрічах у Конгресі, Сенаті і в Білому домі переконалася, як змінився наратив щодо вступу України до НАТО.

На зустрічах української делегації з офіційними особами в США дедалі частіше лунає наратив про те, що вступ до НАТО — це єдиний спосіб закінчити війну в Україні.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону голова парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, який є активним учасником таких зустрічей.

За його словами, кожні 2-3 місяці українська делегація має багато зустрічей на всіх рівнях - як в Конгресі та Сенаті, так і в Білому домі.

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"У 2022 році, коли ми приходили і казали "давайте [приймати] Україну до НАТО", на нас дивилися, як на хворих людей, які трошки збожеволіли від того, що в країні іде війне. Зараз просувається один наратив [про те, що] НАТО – це єдиний спосіб закінчити війну в Україні. Тобто цей шлях до миру іде через НАТО. І це для нас дуже-дуже обнадійливо", - заявив він.

Нагадаємо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Чарльз Браун у четвер, 16 травня, назвав розгортання інструкторів НАТО в Україні неминучим.

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