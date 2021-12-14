США посилять військову присутність у країнах НАТО у Східній Європі, якщо РФ вдасться до нової агресії проти України

США посилять військову присутність у країнах НАТО у Східній Європі, якщо РФ вдасться до нової агресії проти України

Це питання розглядається, якщо Росія вирішить вдертися до України.

США можуть посилити військову присутність у країнах НАТО у Східній Європі, якщо Росія вдасться до нової агресії проти України.

Речниця Білого дому Джен Псакі підтвердила готовність Вашингтона, - інформує Укрінформ.

Відповідаючи на запитання, чи існує план розгортання американських сил на східному фланзі НАТО, якщо Росія вдереться до України, Псакі зазначила, що після початку війни у 2014 році чимало країн-партнерів у Східної Європи шукали гарантій, хотіли посилення військової присутності, хотіли додаткових розгортань.

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"І, безумовно, це питання розглядається, якщо Росія вирішить вторгнутися в Україну", - додала вона.

Нещодавно радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, нагадала вона, розповів журналістам, що цю тему президент Джо Байден порушував під час віртуальної зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним 7 грудня.

Раніше заступник міністра закордонних справ Росії наголошував, що НАТО зіткнеться з "тяжкими наслідками" в разі розширення на схід. Також у Міністерстві закордонних справ РФ закликали НАТО офіційно відмовитися від декларації 2008 року щодо прагнення України та Грузії стати членами Альянсу.

Втім, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг розкритикував цю вимогу, наголосивши, що "відносини НАТО з Україною вирішуватимуть 30 союзників НАТО і Україна - ніхто інший".

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