Трамп і Путін / © ТСН.ua

Реклама

Чиновники американської адміністрації спішно працюють над деталями зустрічі президента Дональда Трампа з правителем Росії Володимиром Путіним, яка має відбутись цієї п’ятниці на Алясці.

Про це із посиланням на джерела в американському уряді повідомляє CNN.

«Станом на понеділок місце проведення саміту ще не оголошено. Представники адміністрації лише прямують на Аляску, щоб визначити, де саме зустрінуться президенти Сполучених Штатів та Росії», — ідеться в повідомленні.

Реклама

Інша група посадовців адміністрації, розповіли співрозмовники CNN, працює над уточненням контурів майбутньої дискусії двох лідерів, яка, на думку Трампа, може призвести до значного прогресу у припиненні російської війни в Україні.

«За чотири дні до цієї знакової зустрічі американські чиновники поспішають узгодити деталі саміту, враховуючи, що логістичні та геополітичні питання все ще залишаються невирішеними», — додає телеканал.

Сам Трамп вважає, що його зустріч на Алясці з очільником РФ Володимиром Путіним буде «пробною».

«Я скажу йому завершити війну, сподіваюсь на конструктивний діалог», — заявив президент США.

Реклама

Таким чином Трамп розкрив деякі деталі зустрічі з Путіним, що має відбутися 15 серпня.

Американський президент заявив журналістам 11 серпня, на його думку, Путін хоче «закінчити» війну. Проте Трамп не виключає, що конструктивного діалогу не вийде.

«Я за кілька хвилин зустрічі з Путіним усе зрозумію. Я можу піти і сказати: „Щасти вам“. І це буде кінець», — додав Трамп.

Що передувало

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив, що його зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним щодо завершення війни в Україні має відбутися 15 серпня на Алясці.

Реклама

Трамп також заявив, що потенційна мирна угода між Україною та Росією передбачатиме «обмін територіями».

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про можливі територіальні поступки України в обмін на припинення вогню.