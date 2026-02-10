Дональд Трамп та Путін / © Associated Press

США готуються вимагати від Росії завершення бойових дій до травня, посилюючи тиск на РФ і формуючи умови для інтенсифікації мирних переговорів.

Про це у прямому етері Еспресо заявив голова ГО Центр спільних дій, віцепрем’єр-міністр України з питань євроінтеграції (2005) Олег Рибачук.

«Кіт Келлог заявив, що Україна, яка переживе найскладнішу зиму за всю історію чотирирічної війни, вийде з неї навесні з моральною перевагою. Наш Головнокомандувач говорить про те, що Україна готується перейти не лише до оборонних, а й до наступальних дій», — зазначив Рибачук.

Він додав, що російська сторона також проводить підготовку, однак її спроби зламати Україну через удари по енергетиці не дали очікуваного результату.

«Росіяни зі свого боку теж готуються, але зрозуміло, що в ситуації, коли вони відчайдушно намагалися добити нашу енергетику, цього не станеться», — наголосив політик.

За словами Рибачука, Україна проходить рубікон найхолоднішої зими, що дає підстави говорити щонайменше про моральну перевагу навесні. Водночас Сполучені Штати підтверджують готовність і надалі постачати Україні озброєння до моменту виходу на мирні переговори.

«США також зробили витік інформації про те, що вимагатимуть закінчити бойові дії до травня. Я сподіваюся, що Вашингтон посилить тиск на Росію, а там є на що тиснути, адже економічна ситуація у РФ складна», — сказав він.

Рибачук підкреслив, що заяви США про бажання завершити війну до травня створюють підґрунтя для активніших дипломатичних зусиль.

«Росію все сильніше затискають ці лещата. Те, що США озвучили на весь світ прагнення закінчити цю війну до травня, дає надію розраховувати на більш інтенсивні переговори та посилений тиск на РФ уже навесні цього року», — резюмував він.

Раніше повідомлялося, що посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Вашингтон не називав жодних «дедлайнів» для завершення війни Росії проти України.

