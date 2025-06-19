У США жорстко перевірятимуть іноземних студентів: яка причина

Американська віза

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Державний департамент США зобов’язав свої посольства та консульства посилити перевірку заявників на студентські візи. Відтепер вони мусять виявляти осіб, які можуть мати «вороже ставлення до наших громадян, культури, уряду, інституцій чи основоположних принципів» США.

Про це повідомляє CNN.

Деталі нової перевірки

Згідно з депешею, яку отримав CNN, консульства перевірятимуть «повну онлайн-присутність» потенційних студентів та учасників обмінних програм. Заявників попросять зробити свої профілі в соціальних мережах публічними. У депеші чітко зазначено, що «обмежений доступ до онлайн-присутності або її видимість може бути витлумачено як спроба уникнути або приховати певну діяльність».

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Ці нові правила вводяться на тлі значних заходів адміністрації Трампа, спрямованих на обмеження притоку іноземних студентів до США, включаючи агресивне скасування студентських віз та особливу увагу до Гарвардського університету.

Що шукатимуть консульські працівники

Нові вказівки вимагають від консульських працівників «проводити всебічну та ретельну перевірку» всіх заявників на візи F, M та J (раніше відомі як FMJ). Мета — виявити тих, хто:

Має вороже ставлення до громадян, культури, уряду, інституцій чи основоположних принципів США.

Виступає за визначених терористів, допомагає або підтримує їх, а також інші загрози національній безпеці.

Вчиняє незаконні антисемітські домагання чи насильство.

Перевірка охоплюватиме «всю онлайн-присутність заявника — не лише активність у соціальних мережах», використовуючи будь-які відповідні пошукові системи та онлайн-ресурси, а також «будь-які бази даних, до яких має доступ консульський відділ».

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Не дивлячись на те, що рекомендації не пояснюють, що таке «вороже ставлення», посольства та консульства введуть нові правила перевірки вже за п’ять робочих днів. Вони знову почнуть приймати відвідувачів на візи, але працюватимуть повільніше через додаткову перевірку. Швидше розглядатимуть заяви лікарів (J-1) та студентів (F-1), які їдуть в американські університети, де іноземців менше 15%.

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Мета та наслідки посилення перевірок

Метою нової перевірки є забезпечення того, щоб «іноземці, які бажають в’їзду до Сполучених Штатів, пройшли перевірку в максимально можливому обсязі». Також та дотримувалися умов свого перебування в США. У депеші зазначається, що ФБР давно попереджає про спроби іноземних держав використовувати американські вищі навчальні заклади для викрадення технічної інформації, використання досліджень та поширення неправдивої інформації.

Консульським співробітникам наказано шукати «будь-яку потенційно образливу інформацію» про заявника та робити скріншоти відповідних онлайн-виявлень. Навіть якщо така інформація не призводить до відмови у візі, вона має бути врахована. Особливо, якщо вона «підриває довіру до заявника або натякає на те, що заявник не дотримуватиметься умов свого в’їзду».

Депеша також підкреслює: «Заявникам, які демонструють історію політичного активізму, особливо коли він пов’язаний з насильством або з поглядами та діяльністю, описаними вище, необхідно враховувати ймовірність того, що вони продовжуватимуть таку діяльність у Сполучених Штатах, і якщо так, то чи відповідає така діяльність класифікації неімміграційної візи, яку вони прагнуть отримати». Міністр Рубіо цитується з заявою: «ми не прагнемо імпортувати активістів, які будуть порушувати та підривати наукову діяльність в університетах США».

Раніше повідомлялося, у квітні адміністрація США затвердила $50 млн військової допомоги лише після підписання Києвом спірної угоди про розподіл корисних копалин. Проте більшість із понад $3,9 млрд не було витрачено до кінця терміну. У березні 2025 року Трамп заморозив американське фінансування і розвіддані для України на тиждень, що спричинило кризу.

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