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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1847
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США посилюють тиск на Кремль: у Китаї відреагували

Китай вважає, що санкційний тиск на Росію нездатний зупинити війну.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Прапор Китаю.

Прапор Китаю / © Associated Press

У Китаї заявляють, що посилення санкцій США проти агресорки Російської Федерації не сприяє врегулюванню війни в України. Вирішити її можливо шляхом діалогу та переговорів.

Про це заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, повідомляє кореспондент ”Укрінформу”.

“Китай виступає рішуче проти будь-яких незаконних односторонніх санкцій та юрисдикції “довгої руки. Тарифні війни і тиск не допоможуть вирішенню проблеми”, — висловився представник китайського МЗС.

За його словами, Пекін називає “діалог і переговори єдиним шлях до врегулювання “української кризи” — так Китай уже понад три роки називає війну РФ в Україні. Мовляв, КНР займає “чітку та однозначну позицію в українському питанні”.

У традиційній манері влади Китаю Лінь Цзянь заявив про сподівання, що “всі сторони створять необхідні умови та робитимуть більше конструктивних кроків для примирення і сприяння переговорам”.

Нагадаємо, Дональд Трамп через своє розчарування диктатором Володимиром Путіним дав Росії новий дедлайн. З його слів, якщо РФ не укладе з Україною угоду за 50 днів, він накладе вторинні санкції, які вдарять по бюджету країни-агресорки.

Також президент США заявив про своє розчарування російським “фюрером”. Втім, він додав, мовляв, стосунки з диктатором ще не закінчив. Трамп розповів, що “працює над тим”, щоб зупинити кровопролиття в Україні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1847
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