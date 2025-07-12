США посилюють тиск на союзників: чого вимагають від Японії та Австралії

Пентагон вимагає від союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні чіткої позиції на випадок війни за Тайвань / © Associated Press

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Пентагон посилює тиск на Японію та Австралію, вимагаючи від них конкретних зобов’язань щодо ролі, яку вони відіграватимуть у разі війни між США та Китаєм за Тайвань. Ця вимога, що пролунала від заступника міністра оборони з питань політики Ельбріджа Колбі, викликала здивування та певне роздратування у ключових американських союзників в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Про це повідомляє Financial Times.

Ельбрідж Колбі, заступник міністра оборони з питань політики, в останні місяці активно просуває питання про роль Японії та Австралії у випадку війни за Тайвань на зустрічах з оборонними відомствами. Це частина зусиль США щодо посилення стримування та підготовки до можливого конфлікту.

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Американський чиновник з оборони відмовився коментувати запит щодо Тайваню, але підкреслив, що мета обговорень Колбі з союзниками — «інтенсифікувати та прискорити зусилля для зміцнення стримування збалансованим, справедливим чином». Ці переговори також включають переконання союзників збільшити оборонні витрати на тлі зростання загрози від Китаю. Однак вимога конкретних зобов’язань щодо війни за острів є новою.

Одне джерело видання зазначило: «Конкретне оперативне планування та навчання, що мають пряме застосування до надзвичайної ситуації на Тайвані, просуваються з Японією та Австралією. Але цей запит застав Токіо та Канберру зненацька, оскільки самі США не дають Тайваню беззастережних гарантій».

США давно дотримуються «стратегічної двозначності», та уникають зобов’язань та обіцянок захищати острів. Колишній президент Джо Байден чотири рази відступав від цього, обіцяючи втручання, але Дональд Трамп відмовляється коментувати свої дії.

Виклики для союзників

«Дуже важко змусити союзників надати конкретику щодо дій у тайванському конфлікті, коли вони не знають ані контексту сценарію, ані відповіді самої Америки», — вважає експерт з Азії Зак Купер.

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Він додав, що Трамп «не зобов’язався захищати Тайвань, тому нереалістично для США наполягати на чітких зобов’язаннях від інших».

Тиск спрямований на оборонних чиновників Японії та Австралії. За словами іншого джерела, представники Японії, Австралії та інших союзників США колективно «підняли брови». Міністерство оборони Японії заявило, що «важко відповісти на гіпотетичне питання про 'тайванську надзвичайну ситуацію'». Будь-яка відповідь, за його словами, «буде реалізована на індивідуальній та конкретній основі відповідно до конституції, міжнародного права та внутрішнього законодавства». Посольство Австралії в США взагалі не прокоментувало ситуацію.

Напруженість у відносинах та зростання витрат

Тиск Колбі слідує за іншими діями, які викликали занепокоєння, зокрема перегляд угоди Aukus та заклики до європейських військових зосередитися на євроатлантичному регіоні. Також нещодавно Японія скасувала зустріч зі США на рівні міністрів після того, як Колбі різко збільшив запит на оборонні витрати. До того ж Пентагону довелося захищати Колбі після повідомлень про його відповідальність за блокування постачання зброї Україні.

Дебати щодо Тайваню відбуваються на тлі тиску Трампа на Токіо та Канберру щодо збільшення витрат, що, на думку союзників Колбі, є важливим через зростання загрози Китаю. Американський чиновник зазначив, що «розмови важкі, але ми вважаємо, що це залишить нас усіх у кращому становищі». Він висловив впевненість, що Японія та Австралія збільшать оборонні витрати швидше, ніж європейські союзники, і що «це не повинно зайняти 20 років».

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Ситуація особливо чутлива для Японії, оскільки тиск щодо збільшення витрат, включаючи той, що виходив від Колбі і був публічно розкритикований прем’єр-міністром Сігеру Ісіба, відбувається напередодні виборів до верхньої палати парламенту 20 липня.

Чиновник США підкреслив, що Вашингтон розуміє політичні міркування союзників і прагне працювати з ними для вирішення спільних проблем. За його словами, Пентагон отримав «позитивні» сигнали щодо збільшення витрат від Японії та Австралії, але «критично важливо побачити результати». Чиновник заперечив, що Колбі ігнорує занепокоєння союзників, наголосивши на значних інвестиціях у співпрацю.

Нарощування військової сили на Тайвані

За інформацією Deutsche Welle, 12 липня тайванські військові розпочали розгортання реактивних систем залпового вогню HIMARS у рамках масштабних навчань «Хань Куан». Мета навчань — показати рішучість острова протистояти будь-якому вторгненню. Були помічені вантажівки з системами HIMARS в районі Тайчжуна. Очікуються навчальні та бойові стрільби.

Тайвань отримав перші 11 з 29 установок HIMARS минулого року. Ця зброя з дальністю близько 300 км може вражати цілі в китайській провінції Фуцзянь по інший бік Тайваньської протоки.

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Нагадаємо, Пекін розглядає демократично керований Тайвань як власну територію та погрожує силовим «возз’єднанням», посилюючи військовий тиск на острів, який категорично відкидає претензії Китаю на свій суверенітет. Захоплення Тайваню стало б історичним досягненням для Сі, який прагне залишити по собі спадщину «об’єднання батьківщини».