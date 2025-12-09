Дональд Трамп / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський, за даними Axios, нині зазнає посиленого тиску з боку Сполучених Штатів, які очікують, що Київ погодиться на територіальні втрати та інші поступки в межах так званого «мирного» плану.

Про це інформує Axios.

Видання зазначає, що після кількох тижнів інтенсивних перемовин українські посадовці й далі вважають окремі положення нинішнього американського проєкту такими, що йдуть на користь Москві. На їхню думку, США вимагають від Зеленського значно більшого, ніж від диктатора Путіна.

Водночас неназваний американський чиновник заперечив ці зауваження, наголосивши, що Вашингтон чинить тиск і на Кремль, домагаючись пом’якшення його вимог.

Головні пункти плану та зміни після поїздки до Москви

Axios повідомляє, що дискусії точилися навколо двох ключових питань:

— вимоги Росії, щоб Україна поступилася всім Донбасом, включно з територіями, які РФ наразі не контролює;

— прохання України отримати надійні гарантії безпеки від США, щоб уникнути повторної агресії.

Один з українських чиновників стверджує, що план США став гіршим для Києва після того, як 2 грудня радники президента США Дональда Трампа — Стів Віткофф та Джаред Кушнер — провели п’ятигодинну зустріч з Путіним.

США хотіли, щоб Зеленський погодився телефоном

6 грудня, після триденної серії переговорів між командами Зеленського і американських радників, відбулася телефонна розмова.

За даними Axios, під час двогодинної розмови Віткофф і Кушнер, ймовірно, хотіли отримати від Зеленського чітку згоду.

«Склалося відчуття, що США намагалися різними способами переконати нас у бажанні Росії захопити весь Донбас, і що американці хотіли, щоб Зеленський усе це прийняв у телефонній розмові», — розповів український посадовець.

Зеленський наголосив, що отримав оновлену пропозицію лише за годину до дзвінка і ще не встиг її опрацювати. Саме через це, зазначає видання, напередодні пролунала різка реакція президента США.

Американський чиновник назвав такі пояснення дивними, адже деякі документи, за його словами, передали ще напередодні. Українська сторона уточнює: частину матеріалів отримали раніше, але інші — безпосередньо перед розмовою.

Чиновники в Києві зазначають, що нова версія плану містила більш жорсткі вимоги щодо територій та контролю над Запорізькою АЕС, а також не давала відповідей на фундаментальні питання про безпекові гарантії.

«Є важливі питання, пов’язані з територією, які необхідно обговорити детальніше: хто що контролює, хто де залишається, хто відводить війська. І якщо Україна відведе війська від лінії зіткнення, як переконатися, що Росія зробить те ж саме і не продовжить бойові дії», — передає Axios слова джерела.

Українські посадовці додають, що адміністрація США, схоже, очікувала швидкого погодження з боку Зеленського, попри наявні ризики.

Axios також зазначає, що американські чиновники наполягають: нинішній проєкт значною мірою сформований під впливом України, а Віткофф і Кушнер тиснули і на Путіна, щоб домогтися поступок з російського боку.

Однак увесь цей епізод, підсумовує видання, виявив глибоку недовіру між адміністраціями Зеленського і Трампа, попри багато годин перемовин.

США намагаються віддалити Зеленського від європейських союзників

Представники України та США повідомляють, що у Вашингтоні негативно оцінили зустріч Зеленського в Лондоні, розглядаючи її як спробу виграти час.

Українські офіційні особи вважають, що США прагнуть ізолювати Зеленського від європейських лідерів, щоб посилити власний тиск.

«Зеленський не може ухвалювати настільки радикальні рішення, не порадившись зі своїми ключовими союзниками в Європі», — пояснив один із українських чиновників.

За його словами, тоді як команда Трампа вимагає швидких кроків, європейські партнери закликають Київ діяти обережно.

«Така динаміка обурює деяких людей у Білому домі, які вважають європейців головною перешкодою для угоди», — пише Axios.

Питання гарантій безпеки

Видання повідомляє, що Україна та країни Європи ведуть консультації щодо механізму гарантій безпеки. Один із європейських чиновників визнав, що поки незрозуміло, яку саме роль США готові взяти на себе й чого вони очікують від європейських партнерів.

Двоє українських посадовців уточнили, що остання пропозиція США щодо гарантій безпеки базується на ширших підходах, ніж попередні варіанти, однак усе ще не містить договору, ратифікованого Сенатом.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп поділився в соцмережах статтею видання New York Post, у якій європейських лідерів звинувачують у блокуванні американського мирного плану щодо України.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що детально проінформував партнерів про перебіг дипломатичного треку.